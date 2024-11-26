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Нкунку может вернуться из «Челси» в Бундеслигу

вчера, 15:07

Нападающий Кристофер Нкунку может покинуть «Челси».

Француз недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. Главным претендентом на подписание форварда является «Манчестер Юнайтед», однако в услугах Нкунку также заинтересована «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, что Нкунку уже выступал в Бундеслиге за «Лейпциг».

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 19:45
Вряд ли. Дэдлайндейливу нужны громкие новости, вот и написали.
Он может быть и недоволен маленьким временем. Ему и второму составу дали шанс, целый матч в Кубке Лиги который бесславно проиграли. Ему нужно усерднее работать, дотерпеть и выстрелить в нужный момент.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:02
Нкунку талантливый игрок, но первая тяжелая травма серьезно ударила по его карьере и после этого пошла череда мелких травм, что мешает ему выйти на тот уровень, который он показывал играя в Лейпциге! Переход в Челси изначально был не верным решением, т.к там был бардак и только сейчас ситуация стала налаживаться благодаря Мареске.
Стоит ли переходить в Дортмунд, ну не знаю, сейчас там тоже не всё гладко....
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:51
Не продаст его Челси
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:19
Или Дортмунд или Родной Лейпциг.. МЮ вряд ли Боули его продаст
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:21
Не дают играть,пора бежать !
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