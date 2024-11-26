Нкунку может вернуться из «Челси» в Бундеслигу

Нападающий Кристофер Нкунку может покинуть «Челси».
Француз недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. Главным претендентом на подписание форварда является «Манчестер Юнайтед», однако в услугах Нкунку также заинтересована «Боруссия» Дортмунд.
Напомним, что Нкунку уже выступал в Бундеслиге за «Лейпциг».
Он может быть и недоволен маленьким временем. Ему и второму составу дали шанс, целый матч в Кубке Лиги который бесславно проиграли. Ему нужно усерднее работать, дотерпеть и выстрелить в нужный момент.
Он может быть и недоволен маленьким временем. Ему и второму составу дали шанс, целый матч в Кубке Лиги который бесславно проиграли. Ему нужно усерднее работать, дотерпеть и выстрелить в нужный момент.