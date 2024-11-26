Нкунку может вернуться из «Челси» в Бундеслигу

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вчера, 15:07

Нападающий может покинуть «Челси».

Француз недоволен количеством игрового времени, которое он получает в лондонском клубе. Главным претендентом на подписание форварда является «Манчестер Юнайтед», однако в услугах Нкунку также заинтересована «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, что Нкунку уже выступал в Бундеслиге за «Лейпциг».