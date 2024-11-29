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ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего полузащитника года

вчера, 11:36

ФИФА опубликовала список из 22 игроков, претендующих на звание лучшего полузащитника 2024 года.

ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего полузащитника года

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА.

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Игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:45
Кроос
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:20
Камавинга лишний.
shur
shur
вчера в 16:38, ред.
...хав - мозг команды, от того как мыслит он, так и играет команда!
Каждый из нас выбирет своего родного полузащитника, это естествено! Картина пятая прощальная : Тонни Кросс, форева!!!
(...Я ваша мысль,а мысль убивать нельзя!)
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 15:13
Родри должен забирать.
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:44
Два-три игрока супертопы, остальные вообще несерьёзные.
twfy2gcghex2
twfy2gcghex2
вчера в 11:41
Очень трудно здесь выбрать лучшего
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:41
На вкус и цвет...
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