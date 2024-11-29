ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего полузащитника года

ФИФА опубликовала список из 22 игроков, претендующих на звание лучшего полузащитника 2024 года.
Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА.
ФИФА опубликовала список из 22 игроков, претендующих на звание лучшего полузащитника 2024 года.
Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» попал в список лучших защитников года по версии ФИФА.
Каждый из нас выбирет своего родного полузащитника, это естествено! Картина пятая прощальная : Тонни Кросс, форева!!!
(...Я ваша мысль,а мысль убивать нельзя!)
Каждый из нас выбирет своего родного полузащитника, это естествено! Картина пятая прощальная : Тонни Кросс, форева!!!
(...Я ваша мысль,а мысль убивать нельзя!)