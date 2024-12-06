Садыгов: «„Химки“ решат проблему с трансферным баном ФИФА»

Бизнесмен, поддерживающий «Химки», отреагировал на информацию о трансферном бане ФИФА .

Не владею ситуацией, но, наверное, там что-то с иностранцами. Конечно, клуб решит проблему. Первый раз что ли? Обычно вопрос решается перед открытием трансферного окна. Поэтому сейчас, наверное, ребята заняты другими вещами. Сейчас платежи между контрагентами недружественных стран запрещены. Скорее всего, какая-то проблема есть, когда не могли физически оплатить. У нас была такая ситуация перед сезоном. Решили. Алгоритм есть. Наверное, руководство решит.