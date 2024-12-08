Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГреция. Суперлига 2024/2025

ПАОК крупно обыграл «Пансерраикос». Чалов отметился голевой передачей

вчера, 18:34
ПансерраикосЛоготип футбольный клуб Пансерраикос (Серре)1 : 4Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

«Пансерраикос» потерпел поражение от ПАОКа в матче 14-го тура Суперлиги Греции (1:4).

Автогол Джейсона Дэвидсона на 4-й минуте вывел гостей вперёд. На 19-й хозяева поля остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Пашалис Стаикос. Кирил Десподов на 36-й удвоил преимущество команды из Салоников. Абдул Рахман Баба на 66-й отметился третьим голом. Хуан Салазар на 76-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Шола Шортайр на 87-й с передачи российского нападающего Фёдора Чалова, который вышел на замену на 64-й минуте, поставил точку.

Ещё один россиянин — хавбек Магомед Оздоев, появился в стартовом составе и покинул поле на 78-й минуте.

«Пансерраикос» занимает 9-е место (16 очков). ПАОК идёт 2-м (27 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Факел» уступил ЦСКА
Вчера, 18:26
«Динамо» крупно обыграло «Химки» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 15:59
Официально«Лос-Анджелес Гэлакси» — чемпион МЛС-2024
Вчера, 08:21
Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону»
Вчера, 00:53
«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
Вчера, 00:49
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
ПРИЯТНО ,ЧТО НАШИ СРЕДИ ЛИДРОВ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:23
Молодец Федя ... вышел на замену и отличился....
drug01
drug01
вчера в 19:17
Пора забивать Федору!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:11
Чалов так испугался, что испугался....
yjby3fed32t8
yjby3fed32t8
вчера в 18:56
Чалов успешно совершенствуется в Европе, снизошел до паса и лавки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:37
Название команды сложно выговорить)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 