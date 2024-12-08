ПАОК крупно обыграл «Пансерраикос». Чалов отметился голевой передачей

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вчера, 18:34

«Пансерраикос» потерпел поражение от ПАОКа в матче 14-го тура Суперлиги Греции (1:4).

Автогол Джейсона Дэвидсона на 4-й минуте вывел гостей вперёд. На 19-й хозяева поля остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Пашалис Стаикос. Кирил Десподов на 36-й удвоил преимущество команды из Салоников. Абдул Рахман Баба на 66-й отметился третьим голом. Хуан Салазар на 76-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Шола Шортайр на 87-й с передачи российского нападающего Фёдора Чалова, который вышел на замену на 64-й минуте, поставил точку.

Ещё один россиянин — хавбек Магомед Оздоев, появился в стартовом составе и покинул поле на 78-й минуте.