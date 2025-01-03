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«Барса» надеется зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до 31 января

сегодня, 15:28

«Барселона» ожидает, что Даниэль Ольмо и Пау Виктор будут официально зарегистрированы до 31 января и смогут продолжать выступать без проблем во всех турнирах после закрытия зимнего трансферного окна.

В случае если в пятницу Ольмо и Виктор не будут зарегистрированы Ла Лигой, «Барса» оставляет за собой возможность обратиться в суд общей юрисдикции.

Клуб готов инициировать процесс, который должен позволить Ольмо и Пау Виктору продолжать выступать, опираясь на аргументацию о неравных условиях, создаваемых действующими правилами.

Нынешние нормативы устанавливают 31 декабря крайним сроком для урегулирования регистраций игроков, пострадавших от нехватки места в зарплатной ведомости клубов.

В таком случае «Барселона» будет отстаивать необходимость изменения правил, чтобы крайний срок соответствовал последнему дню зимнего трансферного окна (2 февраля 2025 года), а также чтобы аналогичные изменения действовали в последующие годы.

Если Ольмо и Пау Виктор захотят воспользоваться опцией расторжения контракта, они смогут сделать это за 24 часа до закрытия зимнего трансферного окна. Однако оба игрока намерены продолжать выступать за «Барселону».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 21:51
"В таком случае «Барселона» будет отстаивать необходимость изменения правил, чтобы крайний срок соответствовал последнему дню зимнего трансферного окна (2 февраля 2025 года), а также чтобы аналогичные изменения действовали в последующие годы."

Интересная формулировка)
То есть руководство Барселоны решило, что решать их финансовую проблему должны Ла Лига и все остальные клубы Примеры, путём переписывания регламента под желания и нужды сине-гранатовых. Что интересно, до инцидента с Ольмо и Виктором, у руководства Барсы не было никаких вопросов к Ла Лиге по поводу правил регистрации игроков, а тут вдруг резко появились.
Мало Лапорте финансовых проблем Барсы, он решил теперь ещё и окончательно испортить, и без того натянутые отношения с руководством Ла Лиги. Еще и себя посмешищем выставить. Да уж, "величайший" функционер, ничего не скажешь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 17:53
Усиление каких линий нужно особенно?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:48
С Даниэлем Ольмо Барса выглядела явно сильнее в начале сезона, и хотелось бы, чтобы регистрация этого игрока состоялась. Иначе трудно будет выиграть конкуренцию у "Реала" и "Атлетико" в борьбе за золото Ла Лиги. Да и Виктор Пау тоже мог бы принести пользу.
drug01
drug01
сегодня в 15:42
Для Барселоны нужно усиление команды
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:41
Похоже, что Барселона останется без этих игроков. Никто, скорее всего, не будет ради них менять установленные правила. Сине-гранатовых ждут сложные времена. Сейчас клубу нужно думать о том, как сохранить остальных ведущих игроков. Кого-то всё равно придётся продавать - с долгами придётся рассчитываться. А их у Барселоны ой как много...
nh3754d2n9zr
nh3754d2n9zr
сегодня в 15:37
Для Барсы нужные игроки,если стремятся остаться
Гость
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