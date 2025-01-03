«Барса» надеется зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до 31 января

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сегодня, 15:28

«Барселона» ожидает, что и будут официально зарегистрированы до 31 января и смогут продолжать выступать без проблем во всех турнирах после закрытия зимнего трансферного окна.

В случае если в пятницу Ольмо и Виктор не будут зарегистрированы Ла Лигой, «Барса» оставляет за собой возможность обратиться в суд общей юрисдикции.

Клуб готов инициировать процесс, который должен позволить Ольмо и Пау Виктору продолжать выступать, опираясь на аргументацию о неравных условиях, создаваемых действующими правилами.

Нынешние нормативы устанавливают 31 декабря крайним сроком для урегулирования регистраций игроков, пострадавших от нехватки места в зарплатной ведомости клубов.

В таком случае «Барселона» будет отстаивать необходимость изменения правил, чтобы крайний срок соответствовал последнему дню зимнего трансферного окна (2 февраля 2025 года), а также чтобы аналогичные изменения действовали в последующие годы.

Если Ольмо и Пау Виктор захотят воспользоваться опцией расторжения контракта, они смогут сделать это за 24 часа до закрытия зимнего трансферного окна. Однако оба игрока намерены продолжать выступать за «Барселону».