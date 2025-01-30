В «Спартаке» запоздали с продажами футболистов. У них мало времени, чтобы порадовать Станковича

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сегодня, 15:34

Не получили чемпионских легионеров.

Иностранцы нужны, чтобы добавить класса

Коллекция легионеров сама по себе ничего клубам РПЛ не дает. Важно, чтобы футболисты были высокого уровня и набрали форму. Угальде недавно был обузой без голов. Теперь раскрылся. Форвард из Коста-Рики молодой, дали время на адаптацию и дождались правильного тренера. А ещё правильного напарника Барко. Вот если бы все в группе атаки работали, как эти двое, то «Спартак» мог лидировать в таблице прямо сейчас. А пока Станкович вряд ли был доволен селекцией, если выгнали спортивного директора Амарала.

Вместо португальца пришел Франсис Кахигао. Опытный испанец говорит, что у него две цели – сохранить лучших футболистов и добавить чемпионских новичков. Забыл ещё один важный пункт: вовремя попрощаться с игроками, чтобы подписать новых. Лимит позволяет держать в заявке 14 иностранцев, из которых 8 одновременно могут появиться на поле. У «Спартака» по минутам в РПЛ лидирует свой голкипер Максименко. Также в первой десятке Умяров, Денисов и Литвинов. Но их всех могут заменить иностранцы.

Вместо Умярова может приехать сильный разыгрывающий опорник. Вместо Денисова сыграть классный правый латераль. А Литвинова в центре обороны подменит Дуарте, если именно парагвайца посчитают на зимних сборах правильным напарником для Бабича. Вот и получается, что вроде бы хватает россиян для основы, а на самом деле Станкович не откажется от чемпионского усиления иностранцами. Но тогда надо параллельно покупать россиян для стартового состава, вроде Глебова – хавбека «Ростова».

Также пригодился бы сильный атакующий хавбек. Барко и Угальде ждут передач уровня Батракова из «Локомотива». Не удивляет, что летом велись разговоры о переходе в «Спартак» Пиняева. Но у Сергея были проблемы в первой части сезона. Вряд ли молодой россиянин готов сразу влиться в основу, где справа создавал моменты опытный Бонгонда, а слева пытались заиграть Медина и Маркиньос. Бразилец ближе к паузе приносил пользу. Но ещё посмотрим, какие у него планы. Им заинтересовались клубы на родине.

Очень тяжело искать новичков для основы

Зиньковский, Медина, Маркиньос и Бонгонда не являются плохими футболистами по меркам РПЛ . Когда каждый из них на пике формы, то легко может создать гол в ворота практически всех клубов чемпионата. Вот только здесь нет стабильных мастеров. Поэтому Медина, который пришел в «Спартак» из ЦСКА , не закрепился в стартовом составе. Хесус может стать спасителем, появившись на замену. А чемпионские правила не напишет, как получалось в прошлом у молодого Квинси Промеса. Тень голландца мешает вингерам.

Станкович не знает Промеса, но в своей карьере много раз видел сильных крайних форвардов. Прекрасно понимает, что нынешний набор исполнителей не тянет на чемпионство. А «Зенит» собирает целую коллекцию футболистов в атаку. Хотя ушли Клаудиньо и Артур, у Семака появился молодой Луис Энрике. Остались Педро и Мостовой слева. А ещё Гонду и Глушенков, которые могут сыграть на разных позициях в атаке. У «Краснодара» проблемных мест впереди намного больше, но «Спартаку» от этого точно не стало легче.

Даже когда Станкович намекнул Кахигао, что можно отдать Медину в новый клуб, чтобы подписать сильного иностранца в атаку – возможно, крайнего форварда Пабло Солари из «Ривер Плейт», то оказалось, что Хесусу непросто найти новую команду. А когда нет спроса на игроков, то возникают неприятные паузы. Клубы вовсю занимаются на сборах, нагрузки растут. До возобновления сезона осталось четыре недели. Даже если Станкович получит в ближайшие дни новичка в атаку, вряд ли тот успеет набрать форму.

Хотя Барко и Угальде удобные напарники, ведь меняют позиции и делятся мячом, даже Жозе и Николсону – двум тяжелым форвардам, было непросто успевать за ходом их мысли. Нужен человек, который мгновенно принимает решения. Причем запрос на флангового форварда на позицию Медины был ещё летом. Тогда торговались за турка Актюркоглу. Поскольку молодой вингер заиграл в «Бенфике», то можно похвалить скаутов «Спартака». Как минимум продемонстрировали вкус. Но не устроили турка зарплатой.

Смена директора приостановила трансферы

Кахигао не хочет начинать с неудачных сделок. Испанец зарубил несколько трансферов зимой. Не уверен в уровне новичков, согласных выступать за «Спартак» в РПЛ . Станкович, в свою очередь, не может относиться к Бонгонде, Медине и Маркиньосу так, как относится к перспективам Игнатова в «Спартаке». Михаил пока точно не вписывается в основу. С ним могут продлить контракт, а затем подыскать команду для аренды. Даже Медине осенью не хватало игровой практики, не говоря о молодых россиянах и Зиньковском.

Антон искал новую команду. Недавно говорили о переходе в «Локомотив». У тренера Галактионова были прошлым летом незапланированные потери опытных игроков. Первую часть сезона прошли на таланте Батракова, но плеймейкеру 19 лет. Нужны варианты в атаке. И пока «Локомотив» традиционно снова ставит на россиян, Станкович точно запрашивает трансферы крутых иностранцев. Причем должен быть готов к потерям. Уже зимой Бабича могут заманить на Ближний Восток огромным личным контрактом.

Потеря Срджана – серьезный поворот. Защитник собрал вокруг себя успешную оборону. Также понятно, что в идеале стоит заменить Мартинса на сильного центрального хавбека. Пока задачу спортивный директор и селекционеры «Спартака» не выполнили. Также нет третьего нападающего, а его стоит подписать. Чем больше Угальде забьет весной – тем выше вероятность потерять основного нападающего. Поскольку речь о невероятно молодом игроке, то покупатели абсолютно точно объявятся. Манфред может перебраться в топ-5.

Кахигао специально подчеркнул, что одна из его задач – сохранить лучших футболистов. Прекрасно знает названия клубов, которые следят за звездочками в заявке Станковича. Даже Барко не клялся в верности «Спартаку». Летом полузащитник отказал «Зениту». Выбрал клуб, выгодный для развития карьеры. Стоит получить приглашение от клуба в Серии А или Ла Лиге – аргентинец уедет. Подписания и продажи неизбежны. Парадокс в том, что приход нового директора поставил на паузу своевременные зимние сделки.