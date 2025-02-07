В «Динамо» рассказали, при каком условии Захарян вернётся в клуб

Председатель совета директоров московского «Динамо» поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Реала Сосьедад» .

Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле. Что касается его возвращения, то «Динамо» — родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя. Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге.