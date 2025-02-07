Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Динамо» рассказали, при каком условии Захарян вернётся в клуб

вчера, 14:23

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле. Что касается его возвращения, то «Динамо» — родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя. Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Леви Гарсия успешно прошёл медосбледование для трансфера в «Спартак»
Вчера, 13:45
СлухиЗащитник «Олимпиакоса» Коштинья интересен «Зениту»
Вчера, 12:51
СлухиСаласар, вероятно, не перейдёт в «Зенит»
06 февраля
Слухи«Локомотив» отказался от подписания нападающего загребского «Динамо»
06 февраля
«Зенит» не делал предложение о переходе Малкома
06 февраля
Слухи«Зенит» не будет платить больше 30 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 18:14
Сорвался рано и не туда
112910415
112910415
вчера в 17:41
"Если обстоятельства сложатся таким образом". Понятно.
Capral
Capral
вчера в 16:17
Ага, такой дурак возвращаться. Хитрый малый.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:56
Арсен молодец)) сколько ещё у него контракт там длиться будет? Под конец надо будет немного подвигаться все же))
lotsman
lotsman
вчера в 14:55
Зачем возвращаться? Опять по полю бегать? Ему в Сосьедад, на больничном, не плохо.)
9xvez4m7sujz
9xvez4m7sujz
вчера в 14:24
Похоже он никому не нужен кроме Динамо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 