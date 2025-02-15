Артета не увидел развязку мерсисайдского дерби из-за потери связи

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вчера, 10:47

Главный тренер «Арсенала» сообщил журналистам, что смотрел перенесённый матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем», но пропустил гол защитника на 90+8-й минуте, который позволил «ирискам» отыграться.

Ничья не позволила «красным» сильнее оторваться от идущих вторыми лондонцев, разница между командами составляет 7 очков.