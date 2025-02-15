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Артета не увидел развязку мерсисайдского дерби из-за потери связи

вчера, 10:47
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил журналистам, что смотрел перенесённый матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем», но пропустил гол защитника Джеймса Тарковски на 90+8-й минуте, который позволил «ирискам» отыграться.

Ничья не позволила «красным» сильнее оторваться от идущих вторыми лондонцев, разница между командами составляет 7 очков.

Я лучше не буду рассказывать вам о том, что произошло. Нет, нет, нет. Это было забавно, потому что в тот момент я потерял связь. Я смотрел на iPad и потерял связь. Мы не знали точно, что происходит.

В этом и заключается прелесть футбола, в этой неопределённости и в том, что для всех, и это не в первый раз, для всех очень сложно выигрывать матчи в этой лиге. Поэтому всегда есть надежда и амбиции.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:40
Для Артеты это слабое утешение.
Арсеналу, при нынешнем кадровом раскладе, один хрен титул не светит.
qj7arh7p9qsj
qj7arh7p9qsj
вчера в 13:19
Соперник притормозил на последних минутах, ясно что он еле скрывал радость
112910415
112910415
вчера в 11:32
ох, и нервные минуты пришлось пережить !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
До сих пор не знает какой счёт? ))
Думаю щас в век интернета таких проблем просто быть не может))
Гость
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