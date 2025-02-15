Артета не увидел развязку мерсисайдского дерби из-за потери связи

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил журналистам, что смотрел перенесённый матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем», но пропустил гол защитника Джеймса Тарковски на 90+8-й минуте, который позволил «ирискам» отыграться.
Ничья не позволила «красным» сильнее оторваться от идущих вторыми лондонцев, разница между командами составляет 7 очков.
Я лучше не буду рассказывать вам о том, что произошло. Нет, нет, нет. Это было забавно, потому что в тот момент я потерял связь. Я смотрел на iPad и потерял связь. Мы не знали точно, что происходит.
В этом и заключается прелесть футбола, в этой неопределённости и в том, что для всех, и это не в первый раз, для всех очень сложно выигрывать матчи в этой лиге. Поэтому всегда есть надежда и амбиции.
Арсеналу, при нынешнем кадровом раскладе, один хрен титул не светит.
Арсеналу, при нынешнем кадровом раскладе, один хрен титул не светит.
Думаю щас в век интернета таких проблем просто быть не может))
Думаю щас в век интернета таких проблем просто быть не может))