Глава Ла Лиги, назвавший «Реал» клубом-нытиком, ответил Анчелотти

Президент Ла Лиги ответил главному тренеру «Реала» , который заявил, что он проявляет неуважение к миллионам болельщиков мадридского клуба.

Ранее Тебас сказал, что «Реал» превратился в клуб-нытик.

Карло, все знают, что институты отражаются в том, что делают и говорят их руководители. А в футболе — тем более. Поэтому, когда я сказал, что «Реал Мадрид» стал клубом-нытиком, я, очевидно, имел в виду тот факт, что именно его лидеры выстраивают эту жертвенную и конспирологическую историю: «фальсифицированное соревнование», «предвзятость всех арбитров направлена ​​против „Мадрида“», «все против „Реала“».

Любопытно, не правда ли? Потому что эти рассуждения, помимо неуважения к соперникам, также являются неуважением к клубам, которые обыграли вас на поле, либо потому что они были лучше, либо просто потому что им больше повезло. Это неуважение к миллионам болельщиков.

Я был болельщиком «Мадрида» с детства, и вся эта история, которую продвигает руководство, противоречит ценностям, которые мы всегда знали.

Карло, жаль, что они используют тебя для этого, учитывая твой опыт.