Глава Ла Лиги, назвавший «Реал» клубом-нытиком, ответил Анчелотти

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, который заявил, что он проявляет неуважение к миллионам болельщиков мадридского клуба.
Ранее Тебас сказал, что «Реал» превратился в клуб-нытик.
Карло, все знают, что институты отражаются в том, что делают и говорят их руководители. А в футболе — тем более. Поэтому, когда я сказал, что «Реал Мадрид» стал клубом-нытиком, я, очевидно, имел в виду тот факт, что именно его лидеры выстраивают эту жертвенную и конспирологическую историю: «фальсифицированное соревнование», «предвзятость всех арбитров направлена против „Мадрида“», «все против „Реала“».
Любопытно, не правда ли? Потому что эти рассуждения, помимо неуважения к соперникам, также являются неуважением к клубам, которые обыграли вас на поле, либо потому что они были лучше, либо просто потому что им больше повезло. Это неуважение к миллионам болельщиков.
Я был болельщиком «Мадрида» с детства, и вся эта история, которую продвигает руководство, противоречит ценностям, которые мы всегда знали.
Карло, жаль, что они используют тебя для этого, учитывая твой опыт.
И потом, Анчи не в том возрасте и не в том статусе, чтоб как пацан пускаться в перепалку с такими дураками, как Тебас.
И потом, Анчи не в том возрасте и не в том статусе, чтоб как пацан пускаться в перепалку с такими дураками, как Тебас.
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Поэтому ты так ненавидишь Реал? Он просто прикрывается этими словами.
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Поэтому ты так ненавидишь Реал? Он просто прикрывается этими словами.