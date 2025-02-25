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Глава Ла Лиги, назвавший «Реал» клубом-нытиком, ответил Анчелотти

вчера, 23:57

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, который заявил, что он проявляет неуважение к миллионам болельщиков мадридского клуба.

Ранее Тебас сказал, что «Реал» превратился в клуб-нытик.

Карло, все знают, что институты отражаются в том, что делают и говорят их руководители. А в футболе — тем более. Поэтому, когда я сказал, что «Реал Мадрид» стал клубом-нытиком, я, очевидно, имел в виду тот факт, что именно его лидеры выстраивают эту жертвенную и конспирологическую историю: «фальсифицированное соревнование», «предвзятость всех арбитров направлена ​​против „Мадрида“», «все против „Реала“».

Любопытно, не правда ли? Потому что эти рассуждения, помимо неуважения к соперникам, также являются неуважением к клубам, которые обыграли вас на поле, либо потому что они были лучше, либо просто потому что им больше повезло. Это неуважение к миллионам болельщиков.

Я был болельщиком «Мадрида» с детства, и вся эта история, которую продвигает руководство, противоречит ценностям, которые мы всегда знали.

Карло, жаль, что они используют тебя для этого, учитывая твой опыт.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:44, ред.
Карло, думаю, должен просто промолчать. Если пожилой брюзга решил тебя спровоцировать, то лучше просто молча послать его куда подальше...

И потом, Анчи не в том возрасте и не в том статусе, чтоб как пацан пускаться в перепалку с такими дураками, как Тебас.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:05
Ну, в чем то он прав может.
Drotik
Drotik
сегодня в 02:09
Молодец!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:44
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Не Э Г О ИС Т (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:41
      ABir
      ABir
      сегодня в 00:33
      50 на 50
      Маг_тм
      Маг_тм
      сегодня в 00:27
      Когда уже этот е...нат покинет пост президента ла лиги?
      Гость
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