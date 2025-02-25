Дуайт Йорк: «В 31 год Погба намного лучше всей полузащиты МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитник мог бы помочь «красным дьяволам».

Я бы определенно дал Полю Погба третий шанс, учитывая, каков МЮ сейчас и на что, как мы знаем, он способен. За два месяца до окончания дисквалификации я посоветовал бы присмотреться. Предложите ему контракт. Дайте время проявить себя. У «Юнайтед» трудности, а Погба чертовски хорош. Несмотря на то, что ему 31 год, я считаю, что он намного лучше, чем те, кто есть у нас сейчас. И если вы хотите бесплатно заполучить игрока, который намного лучше всей нашей полузащиты, то сделайте это.