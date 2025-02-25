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Дуайт Йорк: «В 31 год Погба намного лучше всей полузащиты МЮ»

вчера, 20:47

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что полузащитник Поль Погба мог бы помочь «красным дьяволам».

Я бы определенно дал Полю Погба третий шанс, учитывая, каков МЮ сейчас и на что, как мы знаем, он способен. За два месяца до окончания дисквалификации я посоветовал бы присмотреться. Предложите ему контракт. Дайте время проявить себя. У «Юнайтед» трудности, а Погба чертовски хорош. Несмотря на то, что ему 31 год, я считаю, что он намного лучше, чем те, кто есть у нас сейчас. И если вы хотите бесплатно заполучить игрока, который намного лучше всей нашей полузащиты, то сделайте это.

Поль Погба находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
может, лучше на кошках тренироваться ?
happy 50
happy 50
вчера в 21:32
Правду говорит. А кто там в МЮвменяемо сейчас играет . Аморима уговорили бросить Спортинг. Игроков ему не купили . В атаке Хейлунд. Игрок не уровня МЮ.
shur
shur
вчера в 21:28, ред.
...всем кому не лень хочется хоть как то унизить МЮ, теперь ещё и
сбитого лётчика сватают, о эксперты,мать Вашу....!!!
69Haya96
69Haya96
вчера в 21:27
Интересно, когда он говорит, что Погба лучше всех остальных полузащитников «Манчестер Юнайтед», а затем добавляет, что ему следует дать третий шанс, думает ли он — как эти плохие полузащитники будут играть с Погба после таких сравнений?

Интересно, у него брали интервью или он написал это в социальных сетях?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:51, ред.
Дуайт Йорк в 63 лучше всей грабельной четы Погба
Гость
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