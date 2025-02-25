Артета: «Только через мой труп мы перестанем думать о борьбе за титул АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» заявил, что лондонский клуб не собирается сдаваться в гонке за титул АПЛ .

Какая вероятность находиться в середине таблице и быть вне зоны Лиге чемпионов, если бы мне кто-то в начале сезона сказал, что к этому времени мы получим пять красных карточек, проводя больше тайма в меньшинстве и потеряв столько футболистов из-за травм? Однако, ситуация сложилась именно так. Это свидетельствует о стойкости и амбициях команды. Поэтому только через мой труп мы перестанем думать о борьбе за титул АПЛ .