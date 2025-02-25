Артета: «Только через мой труп мы перестанем думать о борьбе за титул АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что лондонский клуб не собирается сдаваться в гонке за титул АПЛ.
Какая вероятность находиться в середине таблице и быть вне зоны Лиге чемпионов, если бы мне кто-то в начале сезона сказал, что к этому времени мы получим пять красных карточек, проводя больше тайма в меньшинстве и потеряв столько футболистов из-за травм? Однако, ситуация сложилась именно так. Это свидетельствует о стойкости и амбициях команды. Поэтому только через мой труп мы перестанем думать о борьбе за титул АПЛ.
В этом сезоне игроки основного состава «Арсенала» действительно получают травмы, особенно нападающие, и забивать трудно. Отсутствие Букайо Саки само по себе влияет на игру «Арсенала». А завтра очень сложный матч против НФ. «Ноттингем Форест» проиграл два матча подряд и будет более мотивирован, чем когда-либо, дома. Потому что другие команды уже близки по очкам и им тоже понадобятся очки. «Ноттингем Форест» пропустил всего 10 голов в 12 домашних матчах, а учитывая сухую атаку «Арсенала», забить больше одного будет непросто. А Ноттингем свой забьет - даже не сомневаюсь.
Завтра Артета, вероятно, скажет в послематчевом интервью: " В наш отель попал метеорит, и ребята почти не спали ночью".
А после матча с МЮ скажет: "Ладно, мне нужен гроб".
В этом сезоне игроки основного состава «Арсенала» действительно получают травмы, особенно нападающие, и забивать трудно. Отсутствие Букайо Саки само по себе влияет на игру «Арсенала». А завтра очень сложный матч против НФ. «Ноттингем Форест» проиграл два матча подряд и будет более мотивирован, чем когда-либо, дома. Потому что другие команды уже близки по очкам и им тоже понадобятся очки. «Ноттингем Форест» пропустил всего 10 голов в 12 домашних матчах, а учитывая сухую атаку «Арсенала», забить больше одного будет непросто. А Ноттингем свой забьет - даже не сомневаюсь.
Завтра Артета, вероятно, скажет в послематчевом интервью: " В наш отель попал метеорит, и ребята почти не спали ночью".
А после матча с МЮ скажет: "Ладно, мне нужен гроб".
без атакующих игроков нереально бороться за чемпионский титул.
Мерино не нападающий
без атакующих игроков нереально бороться за чемпионский титул.
Мерино не нападающий