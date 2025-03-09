Нападающий «Акрона» Беншимол выбыл на 4 недели из-за травмы

1741501760

вчера, 09:29

Нападающий «Акрона» выбыл из строя на срок около одного месяца в связи с полученной травмой.

После завершения матча 19-го тура РПЛ против «Пари НН» футболисту была проведена операция по устранению паховой грыжи.