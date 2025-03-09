Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Нападающий «Акрона» Беншимол выбыл на 4 недели из-за травмы

вчера, 09:29

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол выбыл из строя на срок около одного месяца в связи с полученной травмой.

После завершения матча 19-го тура РПЛ против «Пари НН» футболисту была проведена операция по устранению паховой грыжи.

Жилсона давно беспокоила эта проблема. Консервативные методы лечения не оказывали стойкого эффекта, и мы приняли решение об оперативном вмешательстве. Игрок уже вернулся из клиники в расположение команды для дальнейшей реабилитации. Надеемся, что через четыре недели он вернется в строй.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболисты «Динамо» провели акцию в поддержку Тюкавина на матче РПЛ
08 марта
Агент Баринова ответил на вопрос о травме футболиста
08 марта
СлухиБаринов из-за травмы пропустит 4 недели
08 марта
Баринов пройдёт медобследование после матча с «Ахматом»
07 марта
Карпукас пропустит матч против «Ахмата» по медицинским показателям
07 марта
ОфициальноТюкавину сделали операцию на колене
06 марта
Все комментарии
dyhusqt6ufdz
dyhusqt6ufdz
вчера в 09:42
Теперь все надежды на Дзюбу будут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 