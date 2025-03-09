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В московском «Динамо» рассказали о состоянии травмированных игроков

вчера, 13:05

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал состояние здоровья игроков команды, получивших травмы.

На Лунёва рассчитываем 100%, потому что он уже утром тренировался индивидуально. К сожалению, Макаров заболел, подхватил какой-то вирус – то же самое, что было у Гладышева и Лещука перед «Ростовом». Маричалю, Чавесу и Лаксальту нужно больше времени на восстановление. Вряд ли они сыграют на следующей неделе. У Майсторовича проблемы с пахом. Он поедет восстанавливаться в Сербию.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05
В таких случаях, можно пожелать только скорейшего выздоровления .
баск
баск
вчера в 13:38
Самое неприятное здесь- ситуация с Майсторовичем, у остальных-то так,
более-менее лёгкие поврежденьица, устранят и выйдут.

А вот у Милана дела плохи, к сожалению.
Третий год пошёл, как парень в команде, но за это время сыграл считанное
количество матчей, сначала порвал кресты, восстановился, потом операция
у сербских врачей на кольцах, не давшая результата.

Когда теперь выйдет на поле непонятно, да и выйдет ли(
При этом, степень симпатии со стороны болельщиков к Милану огромна.
Парень влюбил в себя своей страстью, заряженностью на борьбу, мощной
отработкой всех эпизодов.

Эхх, вылечиться бы ему..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:09
Пусть все быстрее выздоравливают..
Гость
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