В московском «Динамо» рассказали о состоянии травмированных игроков

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал состояние здоровья игроков команды, получивших травмы.
На Лунёва рассчитываем 100%, потому что он уже утром тренировался индивидуально. К сожалению, Макаров заболел, подхватил какой-то вирус – то же самое, что было у Гладышева и Лещука перед «Ростовом». Маричалю, Чавесу и Лаксальту нужно больше времени на восстановление. Вряд ли они сыграют на следующей неделе. У Майсторовича проблемы с пахом. Он поедет восстанавливаться в Сербию.
более-менее лёгкие поврежденьица, устранят и выйдут.
А вот у Милана дела плохи, к сожалению.
Третий год пошёл, как парень в команде, но за это время сыграл считанное
количество матчей, сначала порвал кресты, восстановился, потом операция
у сербских врачей на кольцах, не давшая результата.
Когда теперь выйдет на поле непонятно, да и выйдет ли(
При этом, степень симпатии со стороны болельщиков к Милану огромна.
Парень влюбил в себя своей страстью, заряженностью на борьбу, мощной
отработкой всех эпизодов.
Эхх, вылечиться бы ему..
более-менее лёгкие поврежденьица, устранят и выйдут.
А вот у Милана дела плохи, к сожалению.
Третий год пошёл, как парень в команде, но за это время сыграл считанное
количество матчей, сначала порвал кресты, восстановился, потом операция
у сербских врачей на кольцах, не давшая результата.
Когда теперь выйдет на поле непонятно, да и выйдет ли(
При этом, степень симпатии со стороны болельщиков к Милану огромна.
Парень влюбил в себя своей страстью, заряженностью на борьбу, мощной
отработкой всех эпизодов.
Эхх, вылечиться бы ему..