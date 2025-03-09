В московском «Динамо» рассказали о состоянии травмированных игроков

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал состояние здоровья игроков команды, получивших травмы.

На Лунёва рассчитываем 100%, потому что он уже утром тренировался индивидуально. К сожалению, Макаров заболел, подхватил какой-то вирус – то же самое, что было у Гладышева и Лещука перед «Ростовом». Маричалю, Чавесу и Лаксальту нужно больше времени на восстановление. Вряд ли они сыграют на следующей неделе. У Майсторовича проблемы с пахом. Он поедет восстанавливаться в Сербию.