Фримпонг может заменить Трента в «Ливерпуле»

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вчера, 22:58

«Ливерпуль» ищет игрока, который мог бы занять место . Согласно многочисленным источникам, английский защитник близок к соглашению с «Реалом».

Вероятнее всего, «красным» не удастся убедить футболиста продлить свой контракт, который истекает в ближайшее время. В связи с этим, руководство клуба уже ищет его замену.

По информации источника, одним из главных претендентов на позицию правого защитника является 24-летний из «Байера», который не исключает возможность перехода в предстоящее трансферное окно.