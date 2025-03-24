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Фримпонг может заменить Трента в «Ливерпуле»

вчера, 22:58

«Ливерпуль» ищет игрока, который мог бы занять место Трента Александера-Арнольда. Согласно многочисленным источникам, английский защитник близок к соглашению с «Реалом».

Вероятнее всего, «красным» не удастся убедить футболиста продлить свой контракт, который истекает в ближайшее время. В связи с этим, руководство клуба уже ищет его замену.

По информации источника, одним из главных претендентов на позицию правого защитника является 24-летний Джереми Фримпонг из «Байера», который не исключает возможность перехода в предстоящее трансферное окно.

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Датак
Датак
сегодня в 07:10
Трент как 77 поступает,конечно...
Но он точно не незаменим.особенно последние пару сезонов
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:31
Если честно, плакать хочется, в первую очередь потому, что Трент 61осник
Гость
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