Фримпонг может заменить Трента в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» ищет игрока, который мог бы занять место Трента Александера-Арнольда. Согласно многочисленным источникам, английский защитник близок к соглашению с «Реалом».
Вероятнее всего, «красным» не удастся убедить футболиста продлить свой контракт, который истекает в ближайшее время. В связи с этим, руководство клуба уже ищет его замену.
По информации источника, одним из главных претендентов на позицию правого защитника является 24-летний Джереми Фримпонг из «Байера», который не исключает возможность перехода в предстоящее трансферное окно.
Но он точно не незаменим.особенно последние пару сезонов
Но он точно не незаменим.особенно последние пару сезонов