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Защитника «Ман Сити» Аканджи предложили «Реалу»

вчера, 22:28

В последнее время «Реалу» поступало множество предложений по трансферам, одним из которых было приобретение защитника Мануэля Аканджи из «Манчестер Сити». В испанском клубе удивились такой новости.

Сообщается, что швейцарский футболист, в настоящий момент восстанавливающийся после травмы, заинтересован в новых вызовах и изменении игровой среды.

Однако трансфер данного игрока не вписывается в стратегию «Реала», которая предусматривает привлечение молодых талантов с потенциалом длительного доминирования или свободных агентов.

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Все комментарии
yb9ppz9u2am6
yb9ppz9u2am6
сегодня в 05:23
В общем Реал отказал.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20
Пусть Реал Мадрид лучше наигрывает Асенсио.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:51
Оставте себе этого косячника 👎 у Реала парни из Кастильи лучше него сыграют!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:54
Кажется, что Реал с жиру бесится. Давно бы уже всех просто попросил бы. Теперь наплакаются
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:52
Во он как раз Арнольда будет страховать)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:44
Думаю, Аканджи не уровень для Реала...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:35
Реалу слишком много людей предлагают... Ну и что?
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