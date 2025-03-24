Защитника «Ман Сити» Аканджи предложили «Реалу»

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вчера, 22:28

В последнее время «Реалу» поступало множество предложений по трансферам, одним из которых было приобретение защитника из «Манчестер Сити». В испанском клубе удивились такой новости.

Сообщается, что швейцарский футболист, в настоящий момент восстанавливающийся после травмы, заинтересован в новых вызовах и изменении игровой среды.

Однако трансфер данного игрока не вписывается в стратегию «Реала», которая предусматривает привлечение молодых талантов с потенциалом длительного доминирования или свободных агентов.