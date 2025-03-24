Защитника «Ман Сити» Аканджи предложили «Реалу»

В последнее время «Реалу» поступало множество предложений по трансферам, одним из которых было приобретение защитника Мануэля Аканджи из «Манчестер Сити». В испанском клубе удивились такой новости.
Сообщается, что швейцарский футболист, в настоящий момент восстанавливающийся после травмы, заинтересован в новых вызовах и изменении игровой среды.
Однако трансфер данного игрока не вписывается в стратегию «Реала», которая предусматривает привлечение молодых талантов с потенциалом длительного доминирования или свободных агентов.