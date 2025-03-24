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«Арсенал» заинтересован в подписании Исака

вчера, 23:58

По информации источника, «Арсенал» проявляет интерес к приобретению нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Ранее «канониры» рассматривали возможность трансфера полузащитника «сорок» Бруно Гимарайнса, но в настоящий момент шведский форвард является их приоритетной целью.

Однако, «Ньюкасл» запрашивает за Исака 150 миллионов фунтов стерлингов, что делает переход маловероятным.

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Все комментарии
Андрей Иванов
Андрей Иванов
сегодня в 07:10
А смысл Ньюкаслу продавать своего лидера - денег у них и так куры не клюют , а искать потом замену - не факт, что найдешь равноценную.
h5c92db2jp2z
h5c92db2jp2z
сегодня в 06:24
Такого нападающего не хватает Арсеналу
SHEARER
SHEARER
сегодня в 06:19
Деньги на бочку и он ваш!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:38
скорость, пластика, мощь, голевое чутье, реализация, открывания,
даже игра в пас - все при нем, все что Исак станет один из топовых нападающих АПЛ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:05
100 мультов за Исака - это край. Да и таже сотня - это больше, чем дохрена.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:04
Швед в расцвете, цена только неадекватная...
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