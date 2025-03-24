«Арсенал» заинтересован в подписании Исака

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вчера, 23:58

По информации источника, «Арсенал» проявляет интерес к приобретению нападающего «Ньюкасла» .

Ранее «канониры» рассматривали возможность трансфера полузащитника «сорок» , но в настоящий момент шведский форвард является их приоритетной целью.

Однако, «Ньюкасл» запрашивает за Исака 150 миллионов фунтов стерлингов, что делает переход маловероятным.