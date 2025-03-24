«Арсенал» заинтересован в подписании Исака

По информации источника, «Арсенал» проявляет интерес к приобретению нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.
Ранее «канониры» рассматривали возможность трансфера полузащитника «сорок» Бруно Гимарайнса, но в настоящий момент шведский форвард является их приоритетной целью.
Однако, «Ньюкасл» запрашивает за Исака 150 миллионов фунтов стерлингов, что делает переход маловероятным.
даже игра в пас - все при нем, все что Исак станет один из топовых нападающих АПЛ.
даже игра в пас - все при нем, все что Исак станет один из топовых нападающих АПЛ.