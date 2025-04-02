Алиссон пропускает матч «Ливерпуля» с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга

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вчера, 22:37

Вратарь «Ливерпуля» не принимает участия в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга. Об этом Sky Sports перед встречей сообщил главный тренер команды .

Футболист покинул расположение сборной Бразилии после столкновения во время игры отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Колумбией. Слот отметил: