Алиссон пропускает матч «Ливерпуля» с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не принимает участия в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга. Об этом Sky Sports перед встречей сообщил главный тренер команды Арне Слот.
Футболист покинул расположение сборной Бразилии после столкновения во время игры отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Колумбией. Слот отметил:
Мы как клуб следуем протоколу, и он должен был соответствовать всем требованиям, а вчера он не выполнил последнее, так что это означает, что он не сможет выйти в стартовом составе.
Хорошо для нас то, что у нас есть Куимхин Келлехер, который много раз показывал в этом и предыдущих сезонах, что он, возможно, даже слишком хорош, чтобы быть резервистом Алиссона.