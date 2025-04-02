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Алиссон пропускает матч «Ливерпуля» с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга

вчера, 22:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не принимает участия в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга. Об этом Sky Sports перед встречей сообщил главный тренер команды Арне Слот.

Футболист покинул расположение сборной Бразилии после столкновения во время игры отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Колумбией. Слот отметил:

Мы как клуб следуем протоколу, и он должен был соответствовать всем требованиям, а вчера он не выполнил последнее, так что это означает, что он не сможет выйти в стартовом составе.

Хорошо для нас то, что у нас есть Куимхин Келлехер, который много раз показывал в этом и предыдущих сезонах, что он, возможно, даже слишком хорош, чтобы быть резервистом Алиссона.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:34
Келехер давно перерос свое сидение на лавке и прекрасно заменяет Али
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 22:41
Значит 0-1 проиграют.
b9d329pr9q64
b9d329pr9q64
вчера в 22:39
Проверят зато дублёра в деле
Гость
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