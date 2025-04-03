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«Оренбург» уволит Слишковича, если клуб вылетит из РПЛ

вчера, 08:16

В случае вылета из РПЛ «Оренбург» расторгнет контракт со своим нынешним главным тренером Владимиром Слишковичем, несмотря на его действующее соглашение с клубом.

По данным источника, в случае понижения в классе, команду может возглавить Ильдар Ахметзянов, ныне главный тренер клуба КАМАЗ. Контракт 41-летнего специалиста с челнинским коллективом действует до 2027 года.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:09
Хоть вчера!..
альсато
альсато
вчера в 13:22
И кому от этого легче?..один в любом случаи найдет работу, а ты еще попробуй выскочить из лучшей лиге МИРА!))))
Vilar
Vilar
вчера в 11:24
У Оренбурга слишком большие надежды были на Слишковича. Увы, не оправдал.
Да, и не реально было, что-то изменить: слишком много пробоин было и корабль шёл ко дну.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:07
...Владимир слишко(м) вич опустил Оренбург,дальше некуда!!!
4RT
4RT
вчера в 10:42
"Оренбург" вылетел ещё до Слишковича
Брулин
Брулин
вчера в 10:00
С таким же успехом могли сказать если РПЛ не выиграет в этом сезоне
shlomo
shlomo
вчера в 09:50
При прочтении новости сразу вспомнился переход Евдокимова из Камаза в Газовик. Но ситуация сейчас совершенно другая. Тогда Камаз был одним из лидеров Первой лиги, а Газовик аутсайдером. Теперь статус команд совсем другой. Забавно, что практически все ведущие футболисты Камаза Евдокимова в итоге оказались в Газовике, а Ахметзянов стал одним из немногих исключений, хоть и провел 2 матча за наш клуб на кубке ФНЛ в 2015 году (чего я не помнил), после чего завершил карьеру.
Теперь усиливаться футболистами Камаза кажется глупой затеей, но Ахметзянов своей работой в Набережных Челнах точно заслужил пойти на повышение. Тем не менее, успешно бороться за выживание и выводить команду в РПЛ - две совершенно разные работы.

Пи.Си. В общем, вариант интересный, но рискованный.
Agalas
Agalas
вчера в 09:47
Оренбург однозначно вылетит, а Слишкович присосется к другой команде из России и будет ее разваливать.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:38
А может помочь ему с хорошим составом? С таким составом, какой в Оренбурге сейчас и Ахметзянов ничего не сделает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:33
Думаю ему пора вещи собирать. С таким составом и в ФНЛ тяжело будет, а он ещё что то выжимает из них в РПЛ. А как они, то бишь руководство хотело? Продать игроков, от которых зависила игра команды и не найти им хоть близко равноценной замены и требовать выполнения задач? Чудес не бывает однако.
7nj63d7gfag3
7nj63d7gfag3
вчера в 09:19
Видимо есть блаженные оптимисты, считающие, что Оренбург может не вылететь
b32a4ppvmyxg
b32a4ppvmyxg
вчера в 09:15
Зачем этого бездарного физрука вообще брали в клуб?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:39
Не один же тренер виноват в плохой игре команды,куча причин.
adekvat
adekvat
вчера в 08:38
Ну а что его держать тогда, в ФНЛ у тренеров зарплаты меньше, да и как бы работу свою некачественно выполнил.
112910415
112910415
вчера в 08:36
надёжно замотивировали тренера :
будет сильно стараться !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:29, ред.
Ну как бы можно искать новую работу уже. Только не понятно зачем Оренбургу это надо. Зачем менять нормального специалиста на какого-то дальнобойщика из ФНЛ? Они видимо тоже в культе волшебной пилюли состоят, думают что один тренер должен был решить все их проблемы, а они могут продавать ключевых игроков и никого не покупать взамен. Видимо руководство клуба решило сэкономить на зарплате тренеру, да и в РПЛ возвращаться не планируют. Сочувствую болельщикам Оренбурга, руководство у вашей команды врагу не пожелаешь
qmhdsb3pgmd6
qmhdsb3pgmd6
вчера в 08:24
Слово если следует заменить на когда.
Гость
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