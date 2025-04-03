«Оренбург» уволит Слишковича, если клуб вылетит из РПЛ

В случае вылета из РПЛ «Оренбург» расторгнет контракт со своим нынешним главным тренером Владимиром Слишковичем, несмотря на его действующее соглашение с клубом.
По данным источника, в случае понижения в классе, команду может возглавить Ильдар Ахметзянов, ныне главный тренер клуба КАМАЗ. Контракт 41-летнего специалиста с челнинским коллективом действует до 2027 года.
Теперь усиливаться футболистами Камаза кажется глупой затеей, но Ахметзянов своей работой в Набережных Челнах точно заслужил пойти на повышение. Тем не менее, успешно бороться за выживание и выводить команду в РПЛ - две совершенно разные работы.
Пи.Си. В общем, вариант интересный, но рискованный.
Теперь усиливаться футболистами Камаза кажется глупой затеей, но Ахметзянов своей работой в Набережных Челнах точно заслужил пойти на повышение. Тем не менее, успешно бороться за выживание и выводить команду в РПЛ - две совершенно разные работы.
Пи.Си. В общем, вариант интересный, но рискованный.