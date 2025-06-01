Акинфеев снова выиграл серию пенальти. У ЦСКА девятый Кубок России в коллекции

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вчера, 21:06

Сложнейший матч для «армейцев».

Финал начался с отмены гола ЦСКА

Левша Обляков удивил дальним ударом «тещиной» ногой. Голкипер «Ростова» кричал защитникам после пропущенного мяча, что ничего не видел, только в более резкой форме. Ятимов допустил ошибку, ведь нелепо отразил мяч в сетку собственных ворот, но вратарю повезло. Судьи увидели, что защитник ЦСКА Мойзес, который по ходу голевой атаки находился в пассивном офсайде, заблокировал движение Комличенко к мячу. Вряд ли форвард «Ростова» успел бы сыграть, а Облякову мяч передал защитник соперника.

Мойзес зря вступил в борьбу, оказался в активном офсайде. Судьи поступили верно, к ним вопросов нет. Зато есть вопросы к «Ростову», команда Альбы подсела на первых минутах, позволяя «армейцам» зарабатывать стандарты. Для двух команд это грозное оружие, в рамках регулярного сезона у них по полтора десятка голов после штрафных, угловых и пенальти. Время финала сначала бежало быстро, ведь в «Лужниках» реализовали все билеты на матч в рамках разрешенной вместимости, собралось более 57 000 зрителей.

Вместо шоу люди получили позиционную борьбу, обе команды внимательно работали в обороне и не позволяли атаковать флангами. Меню Суперфинала, помимо отмены гола Облякова, состояло из дальних выносов, угловых и верховой борьбы. У «Ростова» был классический для них средний блок, а ЦСКА привычно для весенних матчей старался разыгрывать мяч перед вертикальными пасами на форвардов. Койта и Гуарирапа высоко прессинговали Сако и Осипенко, но команда в желтых футболках не испугалась.

«Армейцам» не позволяли развивать контратаки, а Пьянич, Кисляк и Обляков часто браковали передачи. Щетинин и Кучаев тоже не смогли добраться передачами до Комличенко, Голенкова и Роналдо. Уважение друг к другу побеждало в ничейном матче, видели много мелких фолов, мало красивых передач низом и неспешные розыгрыши. У ЦСКА Пьянич в высоком прессинге поднимался в линию нападающих. Игрок на позиции «десятки» постоянно менялся, но одна из новых фишек Николича сегодня не сработала.

Альба использовал гибридную модель

«Ростов» перестраивался с тройки на дуэт в центре обороны, используя универсальность футболистов. Все готовы были работать на позициях, определенных тренерским штабом. Нельзя исключать, что это последний поединок Альбы, Онопко и других тренеров в «Ростове», так как штаб Карпина может присоединиться к российскому наставнику в «Динамо». А сегодня у них был шанс провести аккуратный Суперфинал в «Лужниках», усыпляя бдительность ЦСКА и срывая попытки фаворита развить атаки с явными моментами у ворот Ятимова.

В первом тайме «армейцы» чаще атаковали правым флангом, потому что крайний защитник Вахания часто уходил на левый полуфланг, а Осипенко располагался на позиции левого центрального в тройке обороны. Схема «Ростова» была гибридной, поскольку Роналдо справа мог уйти вперед, а Мелехин готов был страховать бразильца на фланге защиты. Тогда команда в желтых футболках перестраивалась на свою классическую схему «4-3-3». Проще всего самому «Ростову» удавались атаки правым флангом и по центру, где работали рослые форварды.

Тяжело назвать финал без моментов интересным. Тренеры после перерыва начали делать замены, но все они были призваны поддержать жизнь в монстре нулевой ничьей, которого подключили к аппаратам жизнеобеспечения где-то с середины первого тайма, когда стало понятно, что стартовая активность ЦСКА не приведет к голу по правилам. Энергозатратный футбол приводил к назойливым паузам, которые команды использовали для отдыха. Фанатам тоже было сложно поддерживать атмосферу в настолько снотворном поединке.

Подход был на руку мушкетеру Альбе, который крутил усами и тепло встречал футболистов, замененных ближе к концу основного времени. В Кубке страны по окончанию полутора часов матча сразу бьют пенальти, поэтому команды понимали, что после изнурительной борьбы на каждом участке поля их не ждёт ещё полчаса пародии на футбол. Пожалуй, это был один из худших поединков «Ростова» и ЦСКА в новом году. Даже когда команда Альбы дурачилась в РПЛ , они создавали моменты и подавали признаки жизни после комбинаций.

Николич стушевался в финальном матче

Сказалось давление, фаворит испугался ответственности за открытый футбол против «Ростова», этого соперника сам Николич назвал невероятно неудобным. Серб не ошибся, оппоненты успешно выкачивали силы «армейцев». Тренер ЦСКА плохо провел первый полуфинальный поединок против «Зенита», но изменил облик московской команды после перерыва. Против «Ростова» в перерыве серб не сумел найти правильные слова и не предложил подсказки, чтобы перевернуть игру. Страх победил желание создавать моменты.

Выход форвардов Мусаева и Глебова, а также плеймейкера Файзуллаева совсем не смутил «Ростов». У соперника шли свои замены, направленные на освежение игры без мяча. Лишь Кисляк едва не забил ближе к финальному свистку, но хавбек не попал в угол ворот после удара левой ногой. Ятимов немножко испугался, а потом наступило время Акинфеева. «Ростов» и ЦСКА исполняли пенальти. Справедливое завершение матча по такой игре, а удар Байрамяна мячом в штангу соответствовал характеру изнурительного Суперфинала.

Хотя Акинфеев и Ятимов обменялись сейвами, в итоге Игорь Владимирович выиграл восьмой Кубок России, а Николич победил со вторым клубом в турнире. В прошлом серб выигрывал с «Локомотивом», а теперь промахи Байрамяна и Сутормина (его удар вытащил Акинфеев) заставили Алексея плакать, а опытный голкипер ЦСКА даже слегка улыбнулся, словно вытащил порядочный трофей на рыбалке. Последний раз нулевая ничья в финале Кубка России случилась ещё в 2014 году в сложном поединке «Краснодара» и «Ростова».