Месси сделал дубль в четвёртом матче МЛС подряд и установил рекорд

Дубль нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси принёс команде выездную победу над «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС (2:1).
Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, забившим более одного гола в четырёх играх регулярного чемпионата подряд. Ранее форвард забил по два мяча «Монреалю» в двух встречах, а также отметился дублем в ворота «Коламбус Крю».
Вполне приличный результат, на уровне топов - Реала и Атлетико. И лучше чем у Интера не из Майами.
Видимо в Италии и Испании уровень футбола даже ниже раз у них чемпионы играют на уровне середнячка МЛС.
Вполне приличный результат, на уровне топов - Реала и Атлетико. И лучше чем у Интера не из Майами.
Видимо в Италии и Испании уровень футбола даже ниже раз у них чемпионы играют на уровне середнячка МЛС.