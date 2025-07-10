Месси сделал дубль в четвёртом матче МЛС подряд и установил рекорд

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вчера, 08:44

Дубль нападающего «Интер Майами» принёс команде выездную победу над «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС (2:1).

Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, забившим более одного гола в четырёх играх регулярного чемпионата подряд. Ранее форвард забил по два мяча «Монреалю» в двух встречах, а также отметился дублем в ворота «Коламбус Крю».