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Месси сделал дубль в четвёртом матче МЛС подряд и установил рекорд

вчера, 08:44
Нью-Инглэнд РеволюшнЛоготип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)1 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Дубль нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси принёс команде выездную победу над «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС (2:1).

Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, забившим более одного гола в четырёх играх регулярного чемпионата подряд. Ранее форвард забил по два мяча «Монреалю» в двух встречах, а также отметился дублем в ворота «Коламбус Крю».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:49
в прошлой игре его 2 мяча Монреалю просто на загляденье были, оба раза сквозь 7 соперников прошел
Amiralla
Amiralla
вчера в 16:16
Легенда.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:54
Месси продолжает творить историю! Осталось немного до конца его величайшей карьеры! Наслаждайтесь!
Sergo81
Sergo81 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:45
Ну сейчас что Месси, что Рон,это рекорды ради рекордов. Дзюба тоже рекорд установил. Овечкин также дожимает рекорды. Раз стрематься, значит им нужно. Имеют право!
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 12:18
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Да не только. Такое чувство, что у некоторых ЗМ Месси в одном месте и никак им покоя не дают)
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 11:42
    Рекорд МЛС это хорошо, но Месси установил куда более значимый рекорд. Месси - первый игрок, который забил 100 голов из-за пределов штрафной. Для сравнения, Роналду второй, у которого всего 70 голов из-за пределов штрафной.
    Comentarios
    Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 11:27
    Это все розовая форма чудеса творит
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 11:12
    А что в 0-4 с ПСЖ непонятно?
    Вполне приличный результат, на уровне топов - Реала и Атлетико. И лучше чем у Интера не из Майами.
    Видимо в Италии и Испании уровень футбола даже ниже раз у них чемпионы играют на уровне середнячка МЛС.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    вчера в 10:48
      Capral
      Capral
      вчера в 10:04
      Ну вот- это его чемпионат, его уровень!!! А то, какой-то там, ПСЖ, какие-то непонятные-0:4... Даже говорить не о чем.
      Короче- ЗМ ему!!!
      catal
      catal
      вчера в 09:50, ред.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 09:50
        Где-то в песках напрягся дайвер...
        bu5293ybft3k
        bu5293ybft3k
        вчера в 09:49
        Принёс победу, это главное, ещё полезен легенда
        lotsman
        lotsman
        вчера в 09:41
        Не стареет ветеран. Есть ещё порох, не рассыпался.)
        shlomo
        shlomo
        вчера в 09:12
        Эффект Лео наглядно.... нужно еще увеличить...:)))
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 09:08
        Следующий рекорд: "в четырех матчах подряд" Месси пукнул по четыре раза - "каре"!))
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 09:04
        Прикинь, если бы я Майами проиграл бы матч?))) а так за одну ночь сразу 2 болевых новостей.
        2pjme9xmrj63
        2pjme9xmrj63
        вчера в 08:56
        А вот 4 хет-трика подряд, наверное, слабо.
        45ychpdftf2k
        45ychpdftf2k
        вчера в 08:54
        Ну так для рекордов его и брали.
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 08:51
        Аргентинец, начал совершать в Штатах рекордную "революшен"...)))
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 08:50
        Главный фаворит в борьбе за ЗМ!!))
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