Три гола «Спартака» отменили в первом тайме матча с «Динамо» из Махачкалы

Три гола «Спартака» не были засчитаны в первом тайме матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Также в ворота команды из Дагестана не назначили два пенальти.
Сначала защитник гостей Мохамед Аззи наступил в своей штрафной на ногу Наилю Умярову, а затем он же сыграл рукой на линии штрафной. В обоих случаях судейская бригада не усмотрела нарушений. Кроме того, не были засчитаны голы Кристофера Мартинса из-за положения вне игры, Маркиньоса (по той же причине) и Руслана Литвинова после нарушения правил в атаке.
При этом москвичи смогли открыть счёт на 37-й минуте усилиями Маркиньоса.
В 1-м тайме, фактически всё получалось у Спартака- атаки флангами, правым и левым, атаки через центр и всё это было обостряющим. Разрезающие передачи, и что особенно важно- очень понравилось движение КБ, не беспорядочное, а направленное, исключительно по обстоятельствам, по необходимости.
Махачкала никак себя не проявила, кроме отдельных вылазок, которые не были подготовленными и выглядели больше спонтанными и стихийными. Правда, надо отдать должное гостям, они, даже оставшись в меньшинстве не ушли в глухую оборону, продолжали искать счастье в атаке, но смотрелось всё это очень неорганизованно.
А 2-й тайм Спартака получился убогим. Сказалась старая болезнь- неумение играть в позиционную атаку, против обескровленного соперника... И снова вяло текущий матч, безынициативный и скучный от Спартака. Три отмененных гола Спартака конечно нонсенс, но подобное я видел в 1981г., в игре Фееноoрд-Динамо Тбилиси, когда, три чистейших гола тбилисцев отменил судья, а К.Махардзе, буквально рыдал от обиды...
Выход Угальде игру не обострил, скорее притормозил... Гол Спартака- ошибка вратаря, не прочитавшего банальную скидку соперника и не вышедшего на перехват. Но победа КБ- по игре, без вопросов в 1-м тайме, и с вопросами по тайму второму...
Спартак с победой!!!
В 1-м тайме, фактически всё получалось у Спартака- атаки флангами, правым и левым, атаки через центр и всё это было обостряющим. Разрезающие передачи, и что особенно важно- очень понравилось движение КБ, не беспорядочное, а направленное, исключительно по обстоятельствам, по необходимости.
Махачкала никак себя не проявила, кроме отдельных вылазок, которые не были подготовленными и выглядели больше спонтанными и стихийными. Правда, надо отдать должное гостям, они, даже оставшись в меньшинстве не ушли в глухую оборону, продолжали искать счастье в атаке, но смотрелось всё это очень неорганизованно.
А 2-й тайм Спартака получился убогим. Сказалась старая болезнь- неумение играть в позиционную атаку, против обескровленного соперника... И снова вяло текущий матч, безынициативный и скучный от Спартака. Три отмененных гола Спартака конечно нонсенс, но подобное я видел в 1981г., в игре Фееноoрд-Динамо Тбилиси, когда, три чистейших гола тбилисцев отменил судья, а К.Махардзе, буквально рыдал от обиды...
Выход Угальде игру не обострил, скорее притормозил... Гол Спартака- ошибка вратаря, не прочитавшего банальную скидку соперника и не вышедшего на перехват. Но победа КБ- по игре, без вопросов в 1-м тайме, и с вопросами по тайму второму...
Спартак с победой!!!