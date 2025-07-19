Три гола «Спартака» отменили в первом тайме матча с «Динамо» из Махачкалы

1752951510

вчера, 21:58

Три гола «Спартака» не были засчитаны в первом тайме матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Также в ворота команды из Дагестана не назначили два пенальти.

Сначала защитник гостей наступил в своей штрафной на ногу , а затем он же сыграл рукой на линии штрафной. В обоих случаях судейская бригада не усмотрела нарушений. Кроме того, не были засчитаны голы из-за положения вне игры, (по той же причине) и после нарушения правил в атаке.

При этом москвичи смогли открыть счёт на 37-й минуте усилиями Маркиньоса.