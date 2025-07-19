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Три гола «Спартака» отменили в первом тайме матча с «Динамо» из Махачкалы

вчера, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Три гола «Спартака» не были засчитаны в первом тайме матча 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Также в ворота команды из Дагестана не назначили два пенальти.

Сначала защитник гостей Мохамед Аззи наступил в своей штрафной на ногу Наилю Умярову, а затем он же сыграл рукой на линии штрафной. В обоих случаях судейская бригада не усмотрела нарушений. Кроме того, не были засчитаны голы Кристофера Мартинса из-за положения вне игры, Маркиньоса (по той же причине) и Руслана Литвинова после нарушения правил в атаке.

При этом москвичи смогли открыть счёт на 37-й минуте усилиями Маркиньоса.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:16
Володя.
Больная тема московского футбола известна давно, о чём писал еще Ю.Ваньят, в далеком 1977г. Торпедо, в злосчастном для Спартака 1976г., подозревали в договорняке в Ереване и тд. Но я одного понять не могу, твою, такую открытую антипатию к Спартаку. Мы с тобой приблизительно одного возраста, много видели из советского футбола, многое знаем и понимаем... У меня- Святая любовь к советскому футболу и Уважение- ко всем постсоветским командам. Возможно, к Спартаку и Торпедо Уважения немного больше, чем к остальным. Но твою нелюбовь и неуважение к КБ я не понимаю.
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 14:06
У меня нет любимчиков среди футбольных комментаторов. Мне нравился Маслаченко в самом начале его комментаторской карьеры, но со временем и его понесло.
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 14:01
Меня всегда "несёт", когда я вижу игру в одни ворота. Вчера после матча Черданцев устроил Лапочкину допрос с пристрастием. Он выступил не как объективный комментатор, а как адвокат "Спартака. И к твоему сведению. За негативные эмоции в футболе НАКАЗЫВАЮТ и сегодня. А ты даже сейчас пытаешся представить поступки Солари и Станковича белыми и пушистыми. Да и "объективные" и "справедливые" Черданцев и Шнякин тоже ничего незаконного в действиях Солари и Станковича не увидели. В этом сезоне претендент на золото только ОДИН и мы с тобой хорошо знаеи как его зовут.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 13:55
Володя, а твой любимый комментатор не Стогниенко часом...))
Шуня771
Шуня771 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 13:53
Все "ангажированы", но Черданцев пусть и спартач, но он разбирается в футболе и что ценно, он ставит вопросы, которые оппонентов отправляют в тупик, при этом может сам сразу и не отвечать на них, дает возможность высказаться "коллегам". следует Указу Петра 1:
"Отныне на лобном месте выступать без писульки, дабы дурь каждого была видна"!)
cska1948
cska1948 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 13:50
А как они могут быть профпригодными, если они выступают не как объективные комментаторы, а как адвокаты Спартака?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 13:48
cska1948

Володя!

Ты указываешь на Солари и Станковича и инкриминируешь им ЭМОЦИИ!
А мы не отрицаем, что их эмоциональность и чрезмерна, но речь идет о грубейших нарушениях которые могли повлиять и повлияли (в плане забитых мячей) на игру и более того, могли привести к травмам, не исключено и непоправимым!
Если следовать твоим требованиям - наказывать за эмоции, то, например, матч Динамо - Балтика после первого тайма выглядел бы сиротливо - пол команды калининградцев, смело можно было удалять ...
По Федуну. Он бы не допустил такого беспредела.
И последнее, по Черданцеву...
А он и рассматривает под "микроскопом" так как смело, не боится, со знанием дела, выводит вас всех на чистую воду! Ну не Генича же слушать...
Более четко вопросы, чем Черданцев, никто не ставит, оппоненты только как рыбы ртом зевают. Он вам лыжникам как поломанная лыжная палка (кость) в горле!
Володя, ты в большей и большей части был всегда объективным, но сегодня тебя понесло...
Повторюсь, твой клуб претендент на золото, а поэтому прибереги силы. вас вниманием тоже не обделят...)
100лет
100лет
сегодня в 13:38
Это заговор в лице Зенита...
a-league
a-league
сегодня в 13:34, ред.
cska1948
Черданцев, впрочем как и Генич, полностью профнепригодны по причине ангажированности
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 12:38
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:59
    Всё как обычно....после игр редкого чемпиона....
    Ни слово о футболе....
    Судьи...карточки...разбор нарушений..
    Из пустого в порожнее.....из сезона в сезон....
    Шуня771
    Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:54
    Володя!

    Я своими глазами видел как Аззи (алжирец) срубил СЗАДИ КБ, Казарцев находился рядом - ноль внимания!!! И ВАР тоже в рот воды набрал....
    Второе, а Лапочкин, что первая и последняя инстанция по решению нарушений?
    Все ошибаются и не видят правильных позиций, только ты и Казарцев правы.
    Я тебе другое скажу, делаю у себя пометку и напомню тебе об этом когда ЦСКА будет играть.... И на вас найдется "Казарцев"...
    Когда игрок летит с квадратными глазами и играет стопой с шипами на уровне головы, а именно виска, мне не нужны не твои объяснения-пояснения, ни Лапочкина, потому что я как и все это видел и знаем это серьёзное нарушение правил, которое могло привести к непредсказуемым , трагическим последствиям.
    Извини за резкость, но твой "наскок" неожидан...)
    Шуня771
    Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:43
    Привет Володя!

    "Взаимозачет" давно в прошлом - в 90-х годах!
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:24
    Ну пусть так, ладно. Но не назначить пенальти за игру рукой, точнее сказать- за движение кистью руки в своей штрафной- это ПРОИЗВОЛ!!!!!!! И не надо говорить, что там был толчок. Это умышленная игра рукой- а значит пенальти. Вобщем, много вопросов оставила игра. В конце концов, Спартак заслужил эту победу, хотя, по второму тайму, претензии к КБ имеются...
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:16
    Опасная игра высоко поднятой нагой.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:15
    А что это было?)))
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    Виктор, не преувеличивай. Удара по лицу не было.
    cska1948
    cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 11:06
    Уж не хотите ли вы сказать. что рука Маркиньоса взлетела вверх после незначительного касания защитника?
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:40
    Привет, Володя!!!
    Я действительно не видел, но скажу свое мнение: все отмеченные голы, пожалуй по делу, на мой взгляд. Но удар открытыми шипами в лицо спартаковцу- это прямая КК!!!!!!!
    К не назначенным пенальти есть вопросы, но и здесь, всё очень на тоненького...
    Сп62
    Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:38
    Почему ВАР не увидел толчок защитника Маркиньоса, когда тот был полёте? Здесь достаточно усилия детской руки, чтобы изменить траекторию полёта. Тем более, что избыточным весом нападающий не обладает.
    a-league
    a-league
    сегодня в 10:35
    Чем дальше от игры, тем всё больше отменённых голов и непоставленных пенальти. Через два дня цифры уже будут двузначные
    cska1948
    cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:22
    "...К судье у меня ноль претензий, но вам, для понимания, сей факт видимо не мешает.))..."
    -----------------------
    У вас претензии к решениям ВАР. А на ВАРе кто сидит, разве не судьи? Итак, в чем вы не согласны с решениями ВАР?
    cska1948
    cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:18
    А можно поподробней про ошибки ВАР?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:16, ред.
    Любезный. Читайте комменты внимательно. К судье у меня ноль претензий, но вам, для понимания, сей факт видимо не мешает.))

    P.S. К футболу имею прямое отношение, поскольку выступал за команду юниоров в советское время. В этой связи да, констатирую, свою компетентность в Правилах игры. Насколько лучше/ хуже - не мне судить. Однако одно я знаю точно: в былые времена людей бы привлекали к ответственности за вчерашню работу ВАР. Нынче же - всё всем с рук сойдёт.
    cska1948
    cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    Скажите, вы футбольный судья? Вы в футбольных правилах разбираетесь лучше, чем судья в поле и судьи на ВАР вместе взятые?
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:45
    "...Три отмененных гола Спартака конечно нонсенс..."
    --------------------
    Виктор, привет! Ты, видимо, не видел комментарий Лапочкина по спорным моментам. Он всё разжевал и разложил по полочкам и по незасчитанным голам, и по неназначенному пенальти на Умярове.
    cska1948
    cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
    сегодня в 09:41
    Олег, привет! На 35-й минуте Солари получает ЖК. На что бурно реагирует и в сердцах лупит по мячу! Даже Генич сказал, что за ТАКОЕ поведение игрок заслуживает ЖК. Но Казарцев не показал вторую ЖК Солари, и, чтобы быть логичным и последовательным, Казарцев не показывает вторую ЖК Аззи. Разве он не прав? И только во втором тайме за очередное грубое нарушение Аззи получает вторую ЖК.
    btdrrmd9pt7w
    btdrrmd9pt7w ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 08:59
    Провокатор, а не судья!
    atd47vbcry6v
    atd47vbcry6v
    сегодня в 08:54
    Дело то не только в отмененных голах! Жестокая игра, но судья не реагирует! Хорошо хоть то, что все обошлось без серьезных травм ..... А судью даже на мыло не возьмут!
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 04:46
    Моменты разбазаривали
    Гость
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