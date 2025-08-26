Киву — о матче с «Торино»: «Мы усердно трудились и не жаловались»

Главный тренер миланского «Интера» оценил игру 1-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня тренировок все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились. Хотя подготовка к сегодняшней встрече была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени.