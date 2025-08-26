 
Киву — о матче с «Торино»: «Мы усердно трудились и не жаловались»

вчера, 07:43
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)5 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву оценил игру 1-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня тренировок все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились. Хотя подготовка к сегодняшней встрече была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени.

Напомним, что «Интер» победил со счётом 5:0.

x7q2e4v6bxjf
x7q2e4v6bxjf
вчера в 07:50
Вот у кого старт точно получился, так это у Интера.
Гость
