Бабаев — о Челестини: «Сейчас мы очень довольны его работой»

вчера, 08:50

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил работу главного тренера команды Фабио Челестини.

Конечно, в клубе сейчас очень довольны им. Но пока что ЦСКА только в самом начале пути, поэтому воздержимся от выводов. Как мы пришли к кандидатуре Челестини? Хорошая работа спортивного департамента. Они рассмотрели всех тренеров, которые, на их взгляд, могли быть доступны. Собрали информацию, выяснили, что Фабио принял решение досрочно покинуть «Базель». Вариант оказался сложным, потому что он европеец, только сделал со швейцарским клубом золотой дубль, у него был действующий контракт. Но инсайды и прогнозы департамента оказались верными.

Напомним, что Челестини возглавил «армейцев» 20 июня.

oFANATo
oFANATo
вчера в 09:52
Мы тоже сейчас довольны работой Челестини........ сколько шансов дает воспитанникам академии ЦСКА .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:32
База заложенная Николичем...продуктивна долгое время.....
Главное не начать внедрять свою...философию....
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:24
И правда, как Челестини быстро включился в работу, а ведь у него получается, тьфу-тьфу-тьфу. Хотя попал на бал прямо с корабля. Фабио правильно оценил обстановку и выяснил, что ему досталась конкурентоспособная команда, обладающая хорошими игроками. Тренер не стал ничего ломать, изображая видимость работы. Он, как врач, воспользовался принципом "Не навреди" и не навредил. Сейчас, когда начальный этап прошёл, можно внедрять свои наработки. В общем мне нравится ЦСКА.
jw7vs68z9mv7
jw7vs68z9mv7
вчера в 09:04
Как говорится, цыплят по осени считают.
adekvat
adekvat
вчера в 08:58
Тут не поспоришь, тренер не плохой.
