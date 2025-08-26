Бабаев — о Челестини: «Сейчас мы очень довольны его работой»

Генеральный директор московского ЦСКА оценил работу главного тренера команды .

Конечно, в клубе сейчас очень довольны им. Но пока что ЦСКА только в самом начале пути, поэтому воздержимся от выводов. Как мы пришли к кандидатуре Челестини? Хорошая работа спортивного департамента. Они рассмотрели всех тренеров, которые, на их взгляд, могли быть доступны. Собрали информацию, выяснили, что Фабио принял решение досрочно покинуть «Базель». Вариант оказался сложным, потому что он европеец, только сделал со швейцарским клубом золотой дубль, у него был действующий контракт. Но инсайды и прогнозы департамента оказались верными.