Италия обыграла Израиль в драматичном матче с девятью голами

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Израиль и Италия. Встреча завершилась со счетом 4:5.
Хозяева дважды вели в счете после автогола Локателли (16') и мяча Переца (52'). Однако итальянцы оба раза отыгрались (Кин сделал дубль, забив на 40-й и 54-й минуте). Затем итальянцы ушли в отрыв на два гола после точных ударов Политано (59') и Распадори (81'). Израиль, тем не менее, сумел отыграться за счет автогола Бастони (87') и мяча Переца (89'). Решающий гол в поединке, принесший Италии победу, провел Тонали (90+1').
По итогам встречи Израиль и Италия имеют по 9 очков.
В следующем матче Израиль сыграет 11 октября, соперником будет Норвегия. Италия проведет следующий матч также 11 октября, (соперник — Эстония).
что за матч!! и если бы потеряли очки, то считай - 3 ЧМ подряд мимо…
пишут, что идет потасовка после матча,
и Гаттузо вышел вперед и сказал заткнуться одному из игроков соперника))
Как бы то ни было , но матчи "Скуадры Адзурры" при новом наставнике перестают быть томными...)))
