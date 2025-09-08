Италия обыграла Израиль в драматичном матче с девятью голами

1757364303

вчера, 23:45

В матче отбора ЧМ -2026 встречались Израиль и Италия. Встреча завершилась со счетом 4:5.

Хозяева дважды вели в счете после автогола Локателли (16') и мяча Переца (52'). Однако итальянцы оба раза отыгрались (Кин сделал дубль, забив на 40-й и 54-й минуте). Затем итальянцы ушли в отрыв на два гола после точных ударов Политано (59') и Распадори (81'). Израиль, тем не менее, сумел отыграться за счет автогола Бастони (87') и мяча Переца (89'). Решающий гол в поединке, принесший Италии победу, провел Тонали (90+1').

По итогам встречи Израиль и Италия имеют по 9 очков.

В следующем матче Израиль сыграет 11 октября, соперником будет Норвегия. Италия проведет следующий матч также 11 октября, (соперник — Эстония).