Италия обыграла Израиль в драматичном матче с девятью голами

вчера, 23:45
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль4 : 5Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Израиль и Италия. Встреча завершилась со счетом 4:5.

Хозяева дважды вели в счете после автогола Локателли (16') и мяча Переца (52'). Однако итальянцы оба раза отыгрались (Кин сделал дубль, забив на 40-й и 54-й минуте). Затем итальянцы ушли в отрыв на два гола после точных ударов Политано (59') и Распадори (81'). Израиль, тем не менее, сумел отыграться за счет автогола Бастони (87') и мяча Переца (89'). Решающий гол в поединке, принесший Италии победу, провел Тонали (90+1').

По итогам встречи Израиль и Италия имеют по 9 очков.

В следующем матче Израиль сыграет 11 октября, соперником будет Норвегия. Италия проведет следующий матч также 11 октября, (соперник — Эстония).

Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:50
Гаттузо наведи порядок в обороне!
ABir
ABir
сегодня в 00:45
Итальянские лицедеи отменно повеселили публику, заставляя пить валидол и своих и чужих болельщиков, с самозабвением колотя мячи и в свои в чужие ворота.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:36, ред.
Как то тревожно было когда при ничейном счёте итальянцы уходили в раздевалку после первого тайма - ведь их там ждала встреча с их добрейшим тренером Дженнаро Гаттузо. Как происходило в перерыве общение между наставником и игроками нам предстоит только гадать , но после перерыва итальянцы забили ещё четыре и выиграли встречу!
Как бы то ни было , но матчи "Скуадры Адзурры" при новом наставнике перестают быть томными...)))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:17
Когда уже отстранят эту сборную ? Двойные стандарты запада вышли уже из всех рамок!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
FORZA ITALIA.
что за матч!! и если бы потеряли очки, то считай - 3 ЧМ подряд мимо…
пишут, что идет потасовка после матча,
и Гаттузо вышел вперед и сказал заткнуться одному из игроков соперника))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:56
Итальянцы так старались чтобы не получить от Гатуззо по щам , что перевыполнили план по голам , забив на два больше чем в прошлом матче! Правда эти два в свои ворота))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:55, ред.
Насколько безобразно играла итальянская оборона - 2 автогола это ни в какие рамки, но атака всё же вытянула матч. Ретеги - уникальный талант. Парень 3 голевых отдал и обострял из раза в раз, ну а его пас пяткой на Политано ваще кайф. Трехходовка Тонали- Фратези- Распадори тоже была мощная. В общем команда Гаттузо кое-что умеет и нам точно скучать не даст.
