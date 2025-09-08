«Спартак» разгромил лидера чемпионата Беларуси в товарищеском матче

1757355637

сегодня, 21:20

«Спартак» со счетом 5:0 обыграл белорусский «Витебск» в товарищеском матче. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Роман Зобнин (7-я минута), Антон Заболотный (10), Пабло Солари (31, 62), Александр Добродицкий (48). На 38-й минуте Добродицкий не реализовал пенальти.

Встреча началась с минуты молчания в память об умершем фотографе «Спартака» Александре Ступникове. Футболисты столичной команды вышли на матч с траурными повязками. Болельщики хранили молчание первые пять минут игры.

«Витебск» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сыграв 20 встреч и набрав 52 очка. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ), набрав 11 очков в 7 матчах.