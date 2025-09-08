«Факел» победил «Арсенал» в матче Первой лиги

1757356223

сегодня, 21:30

В матче Первой лиги встречались «Факел» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Журавлёв (50').

По итогам встречи «Факел» имеет 22 очка, команда вышла на первое место. У гостей — 13 очков, они в середине таблицы.