«Факел» победил «Арсенал» в матче Первой лиги

сегодня, 21:30
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

В матче Первой лиги встречались «Факел» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Журавлёв (50').

По итогам встречи «Факел» имеет 22 очка, команда вышла на первое место. У гостей — 13 очков, они в середине таблицы.

