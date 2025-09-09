  • Поиск
Армения дома победила Ирландию

вчера, 21:05
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения2 : 1Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Армения и Ирландия. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Сперцян (45+1', пенальти) и Ранос (51'). За гостей забил Фергюсон (57').

По итогам встречи Армения имеет 3 очка, у гостей — 1 очко.

В следующем матче Армения сыграет 11 октября, соперником будет Венгрия. Ирландия проведет следующий матч также 11 октября (соперник — Португалия).

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
Армения молодцы,с важной победой !!!
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:33
Ну возможно я слишком придирчив.))) Пенальти я не видел, к сожалению. Так или иначе, Армения победила, игра понравилась. Но мне показалось, что добавил многовато...
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:26
Всех болельщиков Армении и переживавших за неё, с очень важной победой!
Шанс есть и хороший побороться за второе место.
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:23
Но он же и поставил мяч на "точку"...)
По совокупности 3 минуты были...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:24
Неожиданная победа хозяев , но приятная))
Capral
Capral
вчера в 21:22
Посмотрел только последние 30мин., но и этого хватило, чтобы получить удовольствие от игры техничной Армении и отвращение от жесткой и грубой Ирландии. Лучший- Эдик, как всегда- главный дирижер своей сборной!!! А какой пас выдал партнеру- в стиле пистона- в коридор, между защитниками соперника!!! Жаль, отняли третий гол у армян, но и без этого, победили красиво и убедительно!!! Смотрю на сб.Армении и вспоминаю великолепный Арарат-73 с его звездой Иштояном, которого мне так напоминает Сперцян!!!
А вот, что не понравилось- это назначение грузинского арбитра. Еще во времена союзного первенства, матчи между Араратом и тбилисским Динамо в 70-х нередко заканчивались потасовками... Вот и сегодня, грузин добавил лишние три минуты, которых и в помине не было.
Вобщем, Армению с победой, и Удачи в дальнейшем!!! Эдик Лучший!!!
