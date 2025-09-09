Армения дома победила Ирландию

В матче отбора ЧМ-2026 встречались Армения и Ирландия. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились Сперцян (45+1', пенальти) и Ранос (51'). За гостей забил Фергюсон (57').
По итогам встречи Армения имеет 3 очка, у гостей — 1 очко.
В следующем матче Армения сыграет 11 октября, соперником будет Венгрия. Ирландия проведет следующий матч также 11 октября (соперник — Португалия).
А вот, что не понравилось- это назначение грузинского арбитра. Еще во времена союзного первенства, матчи между Араратом и тбилисским Динамо в 70-х нередко заканчивались потасовками... Вот и сегодня, грузин добавил лишние три минуты, которых и в помине не было.
Вобщем, Армению с победой, и Удачи в дальнейшем!!! Эдик Лучший!!!
