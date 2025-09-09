Армения дома победила Ирландию

1757441115

вчера, 21:05

В матче отбора ЧМ -2026 встречались Армения и Ирландия. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Сперцян (45+1', пенальти) и Ранос (51'). За гостей забил Фергюсон (57').

По итогам встречи Армения имеет 3 очка, у гостей — 1 очко.

В следующем матче Армения сыграет 11 октября, соперником будет Венгрия. Ирландия проведет следующий матч также 11 октября (соперник — Португалия).