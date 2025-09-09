  • Поиск
Холанд забил пять голов Молдавии в матче отбора ЧМ-2026

вчера, 23:35
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия11 : 1Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил пять голов и сделал две результативные передачи в отборочном матче ЧМ-2026 против Молдавии.

В первом тайме нападающий «Ман Сити» оформил хет-трик, а после перерыва отличился еще дважды. Таким образом, на счету бомбардира теперь 48 голов в 45 матчах за норвежскую сборную.

Норвегия, помимо мячей Холанда, отличилась еще 6 раз и победила 11:1.

Норвегия — Молдавия 11:1 (5:0)
Голы: Хорн Мухре 6, Холанд 11, Холанд 36, Холанд 43, Эдегор 45+1, Холанд 52, Асгард 67, Асгард 76, Асгард 78 (пенальти), Холанд 83, Асгард 90+1 — Эстигор 74 (автогол)

Норвегия: Нюланд, Риерсон, Аэр (Эстигор 73), Эггем, Вольф, Эдегор, Берге, Хорн Мухре (Асгард 64), Серлот (Бобб 64), Холанд, Нуса (Щьелдеруп 73)
Главный тренер: Сольбаккен Столе.

Молдавия: Аврам, Моцпан (Кожокару 61), Крачун, Бабогло, Платика, Рябчук, Каймаков (Дрос 88), Рата (Богачук 80), Ионицэ (Думбравану 46), Постолачи (Бодиштяну 46), Николаеску
Главный тренер: Клещенко Сергей.

Предупреждения: Каймаков 58

Судья: Берке Балаж.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:29
Удивительный результат. Я понимаю , что Холланд классный игрок, как и Эдегор.
Но неужели молдоване настолько слабые футболисты? Уже даже Андорры и Лихтенштейны так не влетают.
Agamaga005
Agamaga005 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 07:26
Вообще-то Гвардиола ему позволил раскрыться и забить.
И держать его ради какого-то рекорда глупо, когда игра сделана и на поле нужно выпускать тех, кто мало играет.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:45
Холанд зря выбрал Манчестер Сити своим клубом. Не забуду, как Гвардиола не дал ему установить рекорд по голам в одном матче Лиги чемпионов.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:50
Сочувствие молдованам, не могу не порадоваться за сербов.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:08
Холанд мастер громить аутсайдеров. Также и в Сити. С топ соперником его след простыл. А как игра с условным Ипсвичем он тут как тут)
Nenash
Nenash
сегодня в 00:07
Всё что нужно знать об отборах в Европе.. 🤣
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:43
Даже в хоккей сейчас редко увидишь такой счёт. И все голы забили норвежцы. Гол престижа для Молдовы...
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Норвежцы так хотели много забить, что даже один забили в свои ворота)...
