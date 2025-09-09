Холанд забил пять голов Молдавии в матче отбора ЧМ-2026

1757450110

вчера, 23:35

Форвард сборной Норвегии забил пять голов и сделал две результативные передачи в отборочном матче ЧМ -2026 против Молдавии.

В первом тайме нападающий «Ман Сити» оформил хет-трик, а после перерыва отличился еще дважды. Таким образом, на счету бомбардира теперь 48 голов в 45 матчах за норвежскую сборную.

Норвегия, помимо мячей Холанда, отличилась еще 6 раз и победила 11:1.

Норвегия — Молдавия 11:1 (5:0)

Голы: Хорн Мухре 6, Холанд 11, Холанд 36, Холанд 43, Эдегор 45+1, Холанд 52, Асгард 67, Асгард 76, Асгард 78 (пенальти), Холанд 83, Асгард 90+1 — Эстигор 74 (автогол)

Норвегия: Нюланд, Риерсон, Аэр (Эстигор 73), Эггем, Вольф, Эдегор, Берге, Хорн Мухре (Асгард 64), Серлот (Бобб 64), Холанд, Нуса (Щьелдеруп 73)

Главный тренер: Сольбаккен Столе.

Молдавия: Аврам, Моцпан (Кожокару 61), Крачун, Бабогло, Платика, Рябчук, Каймаков (Дрос 88), Рата (Богачук 80), Ионицэ (Думбравану 46), Постолачи (Бодиштяну 46), Николаеску

Главный тренер: Клещенко Сергей.

Предупреждения: Каймаков 58

Судья: Берке Балаж.