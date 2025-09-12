  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Кубок 2025/2026

В «Амкале» объяснили приглашение Александра Медведева на матч Кубка России

вчера, 10:54

Клуб Медиалиги «Амкал» хотел отметиться рекордом, поэтому пригласил в команду для участия в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу бывшего председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева. Об этом рассказал основатель «Амкала» Герман Попков.

11 сентября Медведев вышел на поле в составе «Амкала» в матче против белгородского «Салюта» (2:1). В 70 лет он стал самым возрастным участником в истории турнира.

«У нас уже были рекорды: самый молодой футболист, самый высокий футболист, хотели обновить рекорд по самому возрастному, — сказал Попков. — Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером для того, чтобы люди следили за собой и также участвовали в спортивных „движухах“. Он сразу же отозвался и очень положительно отнесся к нашей идее».

Подписывайся в ВК
Все новости
Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Кубка России
11 сентября
82-летний итальянский вратарь собирается вернуться в футбол
05 сентября
Жирков – о тренерской карьере: «Пока никто меня никуда не зовёт»
22 августа
ЦСКА победил команду друзей Акинфеева в матче легенд
20 августа
Видич в 2005 году мог стать игроком «Ливерпуля»
17 августа
Матч легенд состоится в честь Кубка Игоря Акинфеева
11 августа
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:03
Не надо останавливаться, надо расширять линейку участников в этом направлении - самый худой, самый толстый, самый богатый. Ну и и дальше насколько фантазии хватит. "Движуха" - норма жизни!)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 