В «Амкале» объяснили приглашение Александра Медведева на матч Кубка России

1757663671

вчера, 10:54

Клуб Медиалиги «Амкал» хотел отметиться рекордом, поэтому пригласил в команду для участия в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу бывшего председателя правления петербургского «Зенита» . Об этом рассказал основатель «Амкала» Герман Попков.

11 сентября Медведев вышел на поле в составе «Амкала» в матче против белгородского «Салюта» (2:1). В 70 лет он стал самым возрастным участником в истории турнира.

«У нас уже были рекорды: самый молодой футболист, самый высокий футболист, хотели обновить рекорд по самому возрастному, — сказал Попков. — Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером для того, чтобы люди следили за собой и также участвовали в спортивных „движухах“. Он сразу же отозвался и очень положительно отнесся к нашей идее».