  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Кубок 2025/2026

Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Кубка России

вчера, 17:01
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Салют (Белгород)СалютМатч завершен

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Фонбет — Кубка России по футболу.

Медведев вышел на поле с первых минут матча третьего этапа «пути регионов» в составе клуба Медалиги «Амкал» против белгородского «Салюта». Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года. Тогда он вышел на поле в составе ижевского клуба «Газовик-Газпром» в матче против кировского «Динамо» (2:0) в возрасте 58 лет.

Медведеву 70 лет, с февраля 2019 года он был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев занимал должность председателя совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА, а с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
82-летний итальянский вратарь собирается вернуться в футбол
05 сентября
Жирков – о тренерской карьере: «Пока никто меня никуда не зовёт»
22 августа
ЦСКА победил команду друзей Акинфеева в матче легенд
20 августа
Видич в 2005 году мог стать игроком «Ливерпуля»
17 августа
Матч легенд состоится в честь Кубка Игоря Акинфеева
11 августа
Чемпион мира 1990 года Франк Милль ушёл из жизни в 67 лет
05 августа
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:49, ред.
Чтож вы, дурачьё, деду забить то не дали ? Выпустить выпустили, а не дали ?! Был бы ещё один рекорд !!
AlanW 1
AlanW 1 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Возможно в порно и снялся, только съёмка велась от первого лица)))
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 19:00
Защитником и поиграл 22 минуты. Надо было вратарем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:47
На двух сайтах посмотрел и не увидел шурика в составе))) Забыли наверное про него)))
adekvat
adekvat
вчера в 18:06
Осталось в космос слетать и в порно сняться, и жизнь удалась.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:52
Цирк уехал а клоуны остались! Но в 70 лет быть клоуном такое себе(((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 