Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Кубка России

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Фонбет — Кубка России по футболу.
Медведев вышел на поле с первых минут матча третьего этапа «пути регионов» в составе клуба Медалиги «Амкал» против белгородского «Салюта». Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года. Тогда он вышел на поле в составе ижевского клуба «Газовик-Газпром» в матче против кировского «Динамо» (2:0) в возрасте 58 лет.
Медведеву 70 лет, с февраля 2019 года он был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев занимал должность председателя совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА, а с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.