Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Кубка России

вчера, 17:01

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев стал самым возрастным участником матча Фонбет — Кубка России по футболу.

Медведев вышел на поле с первых минут матча третьего этапа «пути регионов» в составе клуба Медалиги «Амкал» против белгородского «Салюта». Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года. Тогда он вышел на поле в составе ижевского клуба «Газовик-Газпром» в матче против кировского «Динамо» (2:0) в возрасте 58 лет.