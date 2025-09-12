Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Стала известна десятка самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году.
Первое место занял форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 40-летний футболист заработал 192,40 миллиона фунтов стерлингов (260 миллионов долларов), что почти вдвое больше, чем нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — 99,90 миллиона фунтов стерлингов (135 миллионов долларов).
Игрок в гольф Джон Рам занял второе место с 161,32 млн фунтов стерлингов (218 млн долларов). Кроме того, вошли футболисты Килиан Мбаппе (6-е место, 81,4 млн фунтов стерлингов), Неймар (7-е место, 79,92 млн фунтов стерлингов) и Карим Бензема (8-е место, 78,44 млн фунтов стерлингов), а также звезды НБА Леброн Джеймс (4-е место, 94,87 млн фунтов стерлингов) и Стеф Карри (9-е место, 75,38 млн фунтов стерлингов).
Болейте за своих, а не против чужих!
А Неймар - один из лучших нападающих современности и лучший бразил за последние 10 - 12 лет. Как говорят, почувствуй разницу.
