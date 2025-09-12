  • Поиск
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

вчера, 21:46

Стала известна десятка самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году.

Первое место занял форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 40-летний футболист заработал 192,40 миллиона фунтов стерлингов (260 миллионов долларов), что почти вдвое больше, чем нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — 99,90 миллиона фунтов стерлингов (135 миллионов долларов).

Игрок в гольф Джон Рам занял второе место с 161,32 млн фунтов стерлингов (218 млн долларов). Кроме того, вошли футболисты Килиан Мбаппе (6-е место, 81,4 млн фунтов стерлингов), Неймар (7-е место, 79,92 млн фунтов стерлингов) и Карим Бензема (8-е место, 78,44 млн фунтов стерлингов), а также звезды НБА Леброн Джеймс (4-е место, 94,87 млн фунтов стерлингов) и Стеф Карри (9-е место, 75,38 млн фунтов стерлингов).

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:14
Рад за них за всех, не о чем будет думать в старости...
y3qq2gmafata
y3qq2gmafata
сегодня в 00:04
Он будет всюду первый на поле и в жизни?
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:45
Был..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:39
Халява)) это сладкое слово..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Ему это наследство, как тебе и мне - лишняя бутылка кефира в холодильнике.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:36
Насос.л)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:35
Неймару так-то наследство на голову свалилось...
Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 23:07
Роналду и тут оказался лучше хваленого Месси. Всю свою карьеру Рон оставлял Гнома позади
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
Хорошо устроился бездарь Смолов и подонок Кокорин, которые них.я не делая, получают от масс-медиа на своих скандалах больше, чем хорошие футболисты за футбол.

А Неймар - один из лучших нападающих современности и лучший бразил за последние 10 - 12 лет. Как говорят, почувствуй разницу.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:42
Или забил не в ту лунку)...
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:39
Неймар хорошо устроился
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:17, ред.
Как-то долго фискальные органы подсчитывали доходы спортсменов, уже скоро начнётся последний квартал двадцать пятого года, а на свет только появилась информация о гонорарах атлетов за прошедший год, но да не суть. Глядя на список, на ум приходит крылатое выражение из моей студенческой молодости, первые пять семестров ты работаешь на зачётку, вторые пять семестров зачётка работает на тебя. Так и с возрастными Роналду и Месси, чья стоимость на трансфеном рынке гораздо ниже того же Мбаппе, но имя и заслуги заставляют хозяев клубов за которые они играют платить зарплату значительно превосходящую зарплату француза. Конечно же огромную часть доходов составляют рекламные контракты, но что мешает Килиану обращать на себя внимание рекламодателей, возможно вторая половина семестров у него ещё впереди.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
Эх Джон Рам, видно чуть чуть до лунки не добил...)))
