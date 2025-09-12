Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

1757702765

вчера, 21:46

Стала известна десятка самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году.

Первое место занял форвард «Аль-Насра» . 40-летний футболист заработал 192,40 миллиона фунтов стерлингов (260 миллионов долларов), что почти вдвое больше, чем нападающий «Интер Майами» — 99,90 миллиона фунтов стерлингов (135 миллионов долларов).