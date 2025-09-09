Батраков сравнялся с Роналду по трансферной стоимости

1757438375

вчера, 20:19

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» сравнялся по трансферной стоимости с пятикратным победителем Лиги чемпионов португальцем . Об этом свидетельствуют данные портала Tranfermarkt.

Стоимость обоих игроков сейчас составляет €12 млн.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах в разных турнирах.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.