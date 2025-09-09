  • Поиск
Батраков сравнялся с Роналду по трансферной стоимости

вчера, 20:19

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с пятикратным победителем Лиги чемпионов португальцем Криштиану Роналду. Об этом свидетельствуют данные портала Tranfermarkt.

Стоимость обоих игроков сейчас составляет €12 млн.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах в разных турнирах.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:34
Так можно про многих написать. Только вот Рона за 12 лямов вам не видать. Разве что на один выставочный матч.
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 06:52
Я говорю же пару игр сыгрпет хорошо,так этих игроков с Месси и Роналду сравнят,пипец
jRest
jRest ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 03:46
Умные люди покупают что-то нужное, а ненужное выбрасывают где-нибудь подальше от жилища, закапывая в песке.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:03
Такой высокой стоимостью льстят Роналду
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:33, ред.
Автор, а ты купи Роналду, попробуй - ну насмешил...
ah4juvsr6wgx
ah4juvsr6wgx
вчера в 21:16
Нашли с кем сравнивать, Батраков там даже рядом не стоит
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:06
Интересно, а Батраков в 40 лет будет стоит 12млн евро? Есть большие сомненья по данному вопросу, от того и нынешнее сравнение вообще ни к чему.
Шуня771
Шуня771
вчера в 21:04
Чем бы кто то не тешился....))
Гость
