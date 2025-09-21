1758476097

вчера, 20:34

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1 в 5-м туре чемпионата Англии.

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 9-й минуте. Хозяева отыгрались на 90+3-й, когда забил Габриэл Мартинелли.

У «Сити» 7 очков после 5 матчей, команда находится в середине таблицы. «Арсенал» с 10 баллами идет в лидирующей группе.