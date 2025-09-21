  • Поиск
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью

вчера, 20:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1 в 5-м туре чемпионата Англии.

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 9-й минуте. Хозяева отыгрались на 90+3-й, когда забил Габриэл Мартинелли.

У «Сити» 7 очков после 5 матчей, команда находится в середине таблицы. «Арсенал» с 10 баллами идет в лидирующей группе.

Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:48
Хороший результат
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:24
Думал Арсенал возьмет три очка! Не судьба однако))
the_bond
the_bond
вчера в 21:07
Трусливый футбол от Лысого. Имея круче состав играть в такую 23ину, это верх 56изма
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:02
Так-то ты прав, но для автобуса нужны надежные защитники, а у сити с этим проблемы.....
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:02
Да здравствует Габи Мартинелли! Мастер забеганий и корявых голов.
В этой игре предпосылок для использования его таланта я не видел, но он снова провернул это, несмотря на игру Сити в "низком блоке". Гений.

Но благодарен я ему без сарказма.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
видно разнообразие в идеи Пепа.
если надо, то поставит автобус не хуже Моуриньо.
дальше играть только на контратаках.
вариативность в тактике уже хорошо))
будем смотреть что дальше у МанСити.
DXTK
DXTK
вчера в 20:55
За 5 туров Сити обыграл только МЮ и Вулверхэмптон которые просто ужасны, и ничего не смогли показать против команд из верхней части таблицы что проиграли Тоттенхэму, что Брайтону и не удержали против Арсенала......по этому Они своей игрой заслужили находится в середине таблицы.

PS Не получилось в прошлом сезоне надеюсь в этом Гвардиола попадет в ЛЕ, ему полезно поиграть в этом турнире.........
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:55
Мне не нравятся их тренеры - ни один, ни другой... А болел я за Арсенал. Но ничья, она просто похожа на компромисс, а компромисс может накладывать обязательства. Хорошо, когда ничего, никому не должен. Кошка, всё-таки, между ними проходила, чёрная.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ holms918 (раскрыть)
вчера в 20:50
Здравствуйте. Добавили результаты в этой лиге.
sihafazatron
sihafazatron ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:44
Очень похоже на это. И усилились сильнее всех, и прет команда щас отлично, да и травм вроде нет серьезных
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:43
А Ливер и в этом сезоне тоже станет чемпионом))))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:40, ред.
Начал смотреть матч с 70 минуты, всё что увидел за это время от Сити, это автобус Моуриньо...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:40
Еще бы Хусанова отметил, с каждым матчем все увереннее и увереннее проводит. Здоровья ему, чтобы там не было. Так и основным игроком станет
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:40
Че то очень скучно играет Арсенал в последнее время. Года 2 назад были интересные комбинации, атакующий футбол, легкие, энергичные парни. Сейчас тупо навесы, катания мяча на своей половине поля. Короче говоря оборонительный футбол, но как то по другому, не как Атлетико Мадрид 9-1, а как бы более современно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:37
Эта ничья наверно устроила только конкурентов, в первую очередь ливер)
Nenash
Nenash
вчера в 20:37
1. Гол Холанда
2.Поцелуй Пепа
3.Гол Мартинелли
4. Конец матча
😏😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
Это редкость увидеть обороняющийся сити так глубоко, а ведь почти получилось. Но Донна на выходах никакущий как обычно. А Мартинелли молодец, быстро сориентировался.
