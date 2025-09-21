«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1 в 5-м туре чемпионата Англии.
Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 9-й минуте. Хозяева отыгрались на 90+3-й, когда забил Габриэл Мартинелли.
У «Сити» 7 очков после 5 матчей, команда находится в середине таблицы. «Арсенал» с 10 баллами идет в лидирующей группе.
2.Поцелуй Пепа
3.Гол Мартинелли
4. Конец матча
😏😄
В этой игре предпосылок для использования его таланта я не видел, но он снова провернул это, несмотря на игру Сити в "низком блоке". Гений.
Но благодарен я ему без сарказма.
