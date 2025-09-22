«Барселона» дома победила «Хетафе»

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Хетафе». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились Ферран Торрес (15', 34') и Ольмо (62').
По итогам встречи «Барселона» имеет 13 очков, у гостей — 9 очков.
В следующем матче «Барселона» сыграет 25 сентября, соперником будет «Реал Овьедо». «Хетафе» проведет следующий матч 24 сентября (соперник — «Алавес»).
Очень качественно сегодня смотрелись все: как авангард Барсы, так и вечные её косячники. Ну и молодёжи Флик дал шанс попылить - тоже надо.
Радует, что обошлось без травм против Хетафе - самой грязной тимы Испании, а мож. и всей Европы... Хотя лежащий на газоне после финального свистка Фермин вызывает опасения.
Надо Флику что-то думать со штрафными ударами. Этот бардак с вечно мажущим Рафиньей пора прекращать.
Думаю надо давать бить Фермину, либо Педри. У тех и прицел точнее и фантазии для розыгрыша на порядок выше.
