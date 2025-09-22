  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» дома победила «Хетафе»

сегодня, 00:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Хетафе». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились Ферран Торрес (15', 34') и Ольмо (62').

По итогам встречи «Барселона» имеет 13 очков, у гостей — 9 очков.

В следующем матче «Барселона» сыграет 25 сентября, соперником будет «Реал Овьедо». «Хетафе» проведет следующий матч 24 сентября (соперник — «Алавес»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Интер» победил «Сассуоло»
Вчера, 23:55
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России
Вчера, 21:29
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью
Вчера, 20:34
«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом»
Вчера, 18:59
Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Вчера, 16:29
«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби
Вчера, 15:47
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:31, ред.
Об одном забыл упомянуть...
Надо Флику что-то думать со штрафными ударами. Этот бардак с вечно мажущим Рафиньей пора прекращать.
Думаю надо давать бить Фермину, либо Педри. У тех и прицел точнее и фантазии для розыгрыша на порядок выше.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:20
Посмотрим, хотя я не верю.
Ладно, я спать.)))
Будь здрав, боярин!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
Витя.
Хорошая компания, это такая компания, где соображают на троих...) 🥃🥃🥃🍾🍾🍾🍺🍺🍺В Примере с этим всё нормально.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:48
Как я уже сказал однажды- Атлетико не боец на длинной дистанции. Симеоне может больно укусить, но и только. А борятся за чемпионство- только двое.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
А вот это уже лирика. )))

Важно наличие борьбы и турнирной конкуренции. Атлетико всегда навязывает борьбу и очень часто отбирает очки у первых двух титанов...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:43
Я считаю, что чемпион тот, кто на первом месте. Это логично.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
)))) Витя, дорогой ! Какая ж это лирика, если твоё утверждение в Посте № 1 о Примере, как о Чемпионате 2-х команд уже НЕВЕРНО ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Это всё лирика- отстал на очко или на два. Но чемпионом же не стал- а это главное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Кстати, тебе на заметку. Атлетико в 2023-м отстал от Реала на 1 очко и занял 3-е место. Это к твоему вопросу, кто может подвинуть Реал/Барсу.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:28
Ну вот когда станет, тогда и поговорим.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
Поверь, намного раньше Байера в Бундесе !!! )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:25
А когда снова он станет чемпионом?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Атлетико в 2021-м чемпион Испании.
Вопросы ? ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:22
Ну в немецком хоть Байер был недавно чемпионом, а кто в Примере подвинет Реал или Барсу?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
... и лучше, чем немецкий, - с Вечным чемпионом.

Меняй ТВ прописку, Витя, и смотри АПЛ. )))
Capral
Capral
сегодня в 00:18
Чемпионат двух команд. Но всё же лучше, чем французский- с одним чемпионом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:14, ред.
Блин..., ну если Флик ещё и Рашфорда вылечит и на ноги поставит, то немцу надо будет вабче памятник перед Камп Ноу ваять...)
Очень качественно сегодня смотрелись все: как авангард Барсы, так и вечные её косячники. Ну и молодёжи Флик дал шанс попылить - тоже надо.

Радует, что обошлось без травм против Хетафе - самой грязной тимы Испании, а мож. и всей Европы... Хотя лежащий на газоне после финального свистка Фермин вызывает опасения.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:11
Первый гол был хорош!!! Дальше не смотрел)
Барсу с ожидаемой победой!
Когда там уже классико?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 