«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России

вчера, 21:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Краснодаром» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Луис Энрике (88).

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, а «Зенит», который шесть раз подряд выигрывал РПЛ, занял второе место.

«Зенит» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата, в активе команды 16 очков. «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 19 очков. Краснодарская команда прервала серию из шести матчей без поражений в РПЛ.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом», «Краснодар» в гостях встретится с «Ростовом». Обе встречи пройдут 27 сентября.

Источник: itar-tass.com
Lobo77
Lobo77 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 03:53
Это ж про окурок:)
yqtntr4t64yb
yqtntr4t64yb
сегодня в 03:15
Для интриги в чемпионате это не помешает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:35
У Семака вообще сумасшедшая статистика против Краснодара....
С 2018-го года ...16 игр (15 в Чемпионате и один Суперкубок ) - лишь одно поражение....разными составами...дома или в гостях ...не важно....
Не знаю в чём причина....привычка или традиция....но статистика действительно удивительная....
Зениту нужна была эта победа.....
Не лучший старт сезона...негативная пресса....и всё такое....
Но.....Как говорится "Очень быстро поднявшийся не считается упавшим"..))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
Превзошел только в том, что не мельтишил, и всё? А что значит не мельтишил, можешь уточнить?
А остальное неважно, только это? Ну-ну...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Мaikl2458 (раскрыть)
вчера в 23:10
Ахмат остановил Зенита.
случайно? ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:57
Агкацев-лучший вратарь???Ахаха
Очередной раз повторяю, как только Краснодар ничего не может противопоставить сопернику-включается грубость.
Мaikl2458
Мaikl2458
вчера в 22:51
Зенит бьёт чемпиона на выезде, походу случайный чемпион то был....
protest58us
protest58us ответ bratskij1 (раскрыть)
вчера в 22:49
По быдловски
guron88
guron88
вчера в 22:26
Не могут быки играть против Зенита. Просто не могут. За ооочень редким исключением.
Мaikl2458
Мaikl2458 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:19
Скорее всего и то и другое....
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ bratskij1 (раскрыть)
вчера в 22:14
ты это кому сейчас написал? мне как человеку или как болельщику?
Alex_67
Alex_67 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 22:12
Ракурс, в котором Петров показан со спины, однозначно подтверждает, что пенальти не было. Игрок Краснодара сам прыгнул за мячом, так, обычно, делают подкаты. Если увеличить изображение, чётко видно, контакта не было, игроки бежали параллельными курсами.
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:09
Зенит с Победооооой!!!!! Спасибо. Порадовали.
bratskij1
bratskij1 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:04
Ты главное своё место на параше держи крепко.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:02, ред.
soccer...есть пару моментов по вашему сайту! закончился главный матч тура, где новость на главной строке? второй момент, почему так долго админы группы принимают решения? скоро у вас будет 12 комментов...раньше было за 1000
Vilar
Vilar
вчера в 22:02
Какой-то слишком эмоциональный, даже скажу - базарно-несобранный прошлогодний чемпион. Суета, неразбериха, неорганизованность, очень много необоснованных потерь мяча, где надо бежать - идут, где прыгать - стоят, вратать возмущается, а оба гола берущиеся, на его совести. Первый гол, вообще трудно объяснимый - удар под острым углом, вратарь возле ближней штанги, мяч пролетает между ног; когда забивали второй гол - вратарь смотрел, как зритель на линии ворот, а удар-то головой из вратарской площадки; кстати, бьющий в окружении трёх стоящих защитников. Краснодар удивил - видно тяжела чемпионская шапка. Зенит ещё, конечно, не в чемпионской форме, но сыграл, как опытный коллектив, подыгрывая Краснодару в его суете, неразберихе и дождался своего времени. Победа на опыте и классе.
nubom
nubom
вчера в 22:01
Семак, наконец отказался (надеюсь насовсем) от дурацкого розыгрыша в штрафной при выходе из своей зоны. В центре Соболев с успехом пытался выполнять роль легендарного Дзюбы. В нападении Глушенков стал лидером и повел за собой команду. Наконец-то зенитовцы сыграли с полной самоотдачей, как в лучшие годы. Вопрос только в том, потянут ли они такую игру дальше в каждом матче? Поздравляю всех с напряженным и захватывающим матчем...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:53
Проиграна битва, но не сражение. Идём дальше ...
Сп62
Сп62
вчера в 21:52, ред.
Про первый гол. Тормено пропускает пас между ног на Глушенкова. Агкацев пропускает мяч между ног. Бывает!?
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:48
Благодарю, взаимно, ваши тоже напряглись и выиграли, тоже без тренера, на индивидуалке)
Сп62
Сп62 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:48
Нам не привыкать.
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 21:47
Привет! Поздравки на островки)...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:47
Практика показывает что Краснодар слабо играет с равными себе, с претендентами на высокие места, или условно говоря в матчах в которых идёт борьба за 6 очков – на сегодня это Локо, Цска и Зенит, причём два поражения дома – это звонок, и пока только игры без осечек с середняками и аутсайдерами позволяют чемпиону оставаться высоко… Краснодар – Глушенков – 0-2
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:46
Зенит с победой, просто больше повезло в равной игре и Глушенков молодец
Futurista
Futurista ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:46
Завтра это вряд ли)...завтра кони вскочат на 2-ю строчку...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:45
гол в два очк... мне понравилось после наших мучений😁
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:44
Зато в чемпионате будет интрига.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ bratskij1 (раскрыть)
вчера в 21:43
скоро и вам коням на своё место покажут😉 надеюсь уже завтра😆
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
В принципе всё по делу...но командной игры как не было у Зенита так и нет...исполнители зарешали...
Capral
Capral
вчера в 21:43
Надо признать, что Зенит выглядел солиднее соперника- и в плане физики, и по моральным качествам. У Краснодара потерялся Кордоба, во 2-м тайме его практически не задействовали партнеры и прежде всего Сперцян, не нашлось лидера в рядах Краснодара. В то время как у Зенита, фактически на каждой позиции были лидеры и конечно особенно ярко проявил себя Глушенков, о котором уже стали забывать, и Барриос.

Соболев, на первый взгляд незаметный, также внес свой вклад в победу Зенита, обеспечив физическое давление на оборону быков. Краснодару не хватило физики. Существенный провал случился в середине 2-го тайма, когда, практически и решился исход. Вчера я писал, что Мусаев играет исключительно на комбинацию, но он не стратег. Конечно, можно сетовать на ошибки Агкацева, который пропустил два сравнительно простых мяча, но в целом, по игре, Зенит победу заслужил и был ближе к ней, и по игре, и по её содержанию.

Краснодар моментами действовал хаотично, не было стройности в атаках, а во 2-м тайме, Зенит полностью завладел центром и фактически нейтрализовал главный мозговой центр быков Сперцяна. Итак, констатируем победу Зенита, причем по игре. Не знаю, станет ли эта победа гостей для них трамплином для будущих побед, но сегодня они были лучше!!!
Гость
