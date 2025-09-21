«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России

1758479397

вчера, 21:29

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Краснодаром» в матче девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Луис Энрике (88).

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, а «Зенит», который шесть раз подряд выигрывал РПЛ , занял второе место.

«Зенит» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата, в активе команды 16 очков. «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 19 очков. Краснодарская команда прервала серию из шести матчей без поражений в РПЛ .

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом», «Краснодар» в гостях встретится с «Ростовом». Обе встречи пройдут 27 сентября.