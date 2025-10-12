 
 
 
Футболистки ЦСКА стали четырехкратными обладательницами Кубка России

12 октября 2025, 17:15

Женский футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти обыграл петербургский «Зенит» в финале Кубка России. Встреча прошла в Саранске.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были москвички — 4:3. Обе команды поменяли вратарей перед серией пенальти.

Ранее команды дважды играли между собой в финале кубка, оба раза побеждал ЦСКА (2022, 2023). Всего армейский клуб становился обладателем Кубка России четыре раза, «Зенит» четырежды доходил до финала турнира, но ни разу его не выигрывал.

«Зенит» провел пятый мяч под руководством Андрея Богданавичуса, он возглавил команду после отставки Ольги Порядиной, которая была главным тренером с даты основания команды (январь 2020 года). Под руководством нового специалиста «Зенит» впервые проиграл в официальном матче, ранее одержав три победы и один раз сыграв вничью.

В прошлом году обладателем Кубка России стал московский «Локомотив».

ЦСКА  Зенит
Источник: itar-tass.com
stanichnik
stanichnik
12 октября в 21:25
Болельщиков ЦСКА с очередным трофеем женской команды по футболу! И хотя девчатам ещё далековато до достижения мужской команды, девять раз побеждавшей в финалах Кубка России, но их победы в последнее время дают повод надеяться, что в ближайшем будущем "будёновки" смогут приблизиться и превзойти достижения самой титулованной команды в российском женском футболе фк Звезда из Перми, побеждавшей шесть раз в чемпионате и семь раз в Кубке страны.
Болейте за своих, а не против чужих!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 20:07
Сейчас ещё баскетбольный ЦСКА показал голубым их место. Вырвали победу трехочковым последним броском на последних секундах.
ЦВБП
oFANATo
oFANATo
12 октября в 20:04, ред.
Поздравляю девчонки!
Браво, брависимо!
Красно - Синий самый сильный!!!
КУБОК АРМЕЙСКИЙ🔴🔵
cska1948
cska1948
12 октября в 17:59
Девчонки, браво! Вы в очередной раз доказали, что ЦСКА всегда ПЕРВЫЙ!
Всех красно-синих с очередной ПОБЕДОЙ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 октября в 17:52, ред.
Наши девчата показали голубым их законное место. Молодцы четырехкратные!!!
