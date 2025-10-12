Футболистки ЦСКА стали четырехкратными обладательницами Кубка России

1760278519

Женский футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти обыграл петербургский «Зенит» в финале Кубка России. Встреча прошла в Саранске.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были москвички — 4:3. Обе команды поменяли вратарей перед серией пенальти.

Ранее команды дважды играли между собой в финале кубка, оба раза побеждал ЦСКА (2022, 2023). Всего армейский клуб становился обладателем Кубка России четыре раза, «Зенит» четырежды доходил до финала турнира, но ни разу его не выигрывал.

«Зенит» провел пятый мяч под руководством Андрея Богданавичуса, он возглавил команду после отставки Ольги Порядиной, которая была главным тренером с даты основания команды (январь 2020 года). Под руководством нового специалиста «Зенит» впервые проиграл в официальном матче, ранее одержав три победы и один раз сыграв вничью.

В прошлом году обладателем Кубка России стал московский «Локомотив».