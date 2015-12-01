Луческу могут пригласить в «Трабзонспор»

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01 декабря 2015, 23:29

Кандидат в президенты турецкого «Трабзонспора» Мухаррем Уста пообещал пригласить на тренерский мостик команды румынского специалиста , работающего в донецком «Шахтере».

Выборы нового главы «Трабзона» состоятся в ближайшие выходные, и Уста считается одним из главных фаворитов.

Ранее сам Луческу признался, что планирует завершить карьеру в Турции, где он прежде успешно тренировал «Галатасарай» и «Бешикташ».