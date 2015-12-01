Луческу могут пригласить в «Трабзонспор»

Кандидат в президенты турецкого «Трабзонспора» Мухаррем Уста пообещал пригласить на тренерский мостик команды румынского специалиста Мирчу Луческу, работающего в донецком «Шахтере».
Выборы нового главы «Трабзона» состоятся в ближайшие выходные, и Уста считается одним из главных фаворитов.
Ранее сам Луческу признался, что планирует завершить карьеру в Турции, где он прежде успешно тренировал «Галатасарай» и «Бешикташ».
Голы: 0:1 Марлос (40), 0:2 Тейшейра (59), 0:3 Тейшейра (67)
не конкурент говоришь? )))
Голы: 0:1 Марлос (40), 0:2 Тейшейра (59), 0:3 Тейшейра (67)
не конкурент говоришь? )))