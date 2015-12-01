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Луческу могут пригласить в «Трабзонспор»

01 декабря 2015, 23:29

Кандидат в президенты турецкого «Трабзонспора» Мухаррем Уста пообещал пригласить на тренерский мостик команды румынского специалиста Мирчу Луческу, работающего в донецком «Шахтере».

Выборы нового главы «Трабзона» состоятся в ближайшие выходные, и Уста считается одним из главных фаворитов.

Ранее сам Луческу признался, что планирует завершить карьеру в Турции, где он прежде успешно тренировал «Галатасарай» и «Бешикташ».

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ДАША Д
ДАША Д
02 декабря 2015 в 16:25
Бегает Луческу вокруг России и ждет когда же его русских пригласят тренировать.
Mitsubanchik
Mitsubanchik
02 декабря 2015 в 09:43
Скорее всего он будет в Фенербахче, второй вариант-Галатасарай.
Mitsubanchik
Mitsubanchik ответ juchok (раскрыть)
02 декабря 2015 в 09:43
совсем-совсем недавно 16.10.2015 Динамо (Киев) - Шахтер 0:3
Голы: 0:1 Марлос (40), 0:2 Тейшейра (59), 0:3 Тейшейра (67)

не конкурент говоришь? )))
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
02 декабря 2015 в 07:59, ред.
Всяко лучше в турляндос, чего цыгану по хохляндии мыкаться, да и небезопасно.
nahan
nahan
02 декабря 2015 в 07:27
Луческу всегда востребован.
Lopin
Lopin
02 декабря 2015 в 00:18
почему бы и нет?
rjycnfyny
rjycnfyny
02 декабря 2015 в 00:08
вроде еще рановато! спец в общем не плохой
juchok
juchok
01 декабря 2015 в 23:33
Шахтар уже не конкурент ДК....вот и засобирался Мирча по быстрому.....
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