Дзюба: «Хочется, чтобы страна нами гордилась»

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13 декабря 2015, 11:03

Форвард «Зенита» и сборной России поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2016, которое пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.

«Должны ли мы выходить из группы? Не соглашусь насчет должны и обязаны. Сказать, что должны или обязаны – это слишком нагло с нашей стороны. Наверное, даже англичане не могут так сказать о себе. Обязаны выходить из группы – это, наверное, сейчас только Германия, Испания и Франция.

Я бы вот как сказал: мы постараемся сделать все, чтобы не разочаровать болельщиков. Мы очень сильно хотим выйти из группы. Мы приложим все силы, сделаем все, чтобы за нас не было стыдно, а выступление стало достойным такой страны, как Россия. А если придется вылетать, то чтобы вылет был с высоко поднятой головой, чтобы мы могли честно сказать нашим болельщикам: сделали все, что могли. Нельзя допустить, чтобы нам кричали: чего вы вообще сюда вышли?

Хочется, чтобы страна нами гордилась, а болельщики, которые приедут поболеть за Россию, не чувствовали себя обманутыми. Вот это на самом деле главное».