Дзюба: «Хочется, чтобы страна нами гордилась»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2016, которое пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.
«Должны ли мы выходить из группы? Не соглашусь насчет должны и обязаны. Сказать, что должны или обязаны – это слишком нагло с нашей стороны. Наверное, даже англичане не могут так сказать о себе. Обязаны выходить из группы – это, наверное, сейчас только Германия, Испания и Франция.
Я бы вот как сказал: мы постараемся сделать все, чтобы не разочаровать болельщиков. Мы очень сильно хотим выйти из группы. Мы приложим все силы, сделаем все, чтобы за нас не было стыдно, а выступление стало достойным такой страны, как Россия. А если придется вылетать, то чтобы вылет был с высоко поднятой головой, чтобы мы могли честно сказать нашим болельщикам: сделали все, что могли. Нельзя допустить, чтобы нам кричали: чего вы вообще сюда вышли?
Хочется, чтобы страна нами гордилась, а болельщики, которые приедут поболеть за Россию, не чувствовали себя обманутыми. Вот это на самом деле главное».
Кого обманываем? сами себя? :))
Кого обманываем? сами себя? :))
А Дзюба всё-таки хороший парень.
А "горбатого" Акинфеева - лавочка исправит.
А Дзюба всё-таки хороший парень.
А "горбатого" Акинфеева - лавочка исправит.
Затейливо плетёт.
Но предсказаний и предчувствий,
И нужного, порой, сочувствия
Кто в них, пустых, найдёт?
Затейливо плетёт.
Но предсказаний и предчувствий,
И нужного, порой, сочувствия
Кто в них, пустых, найдёт?
и будет так - пока рядом халк
и будет так - пока рядом халк
http://www.youtube.com/watch?v=4Td2ikzG4Ew
Лучше пригнитесь и проползите подальше в плей-офф. Тогда все простим.
Лучше пригнитесь и проползите подальше в плей-офф. Тогда все простим.