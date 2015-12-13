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Дзюба: «Хочется, чтобы страна нами гордилась»

13 декабря 2015, 11:03

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2016, которое пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.

«Должны ли мы выходить из группы? Не соглашусь насчет должны и обязаны. Сказать, что должны или обязаны – это слишком нагло с нашей стороны. Наверное, даже англичане не могут так сказать о себе. Обязаны выходить из группы – это, наверное, сейчас только Германия, Испания и Франция.

Я бы вот как сказал: мы постараемся сделать все, чтобы не разочаровать болельщиков. Мы очень сильно хотим выйти из группы. Мы приложим все силы, сделаем все, чтобы за нас не было стыдно, а выступление стало достойным такой страны, как Россия. А если придется вылетать, то чтобы вылет был с высоко поднятой головой, чтобы мы могли честно сказать нашим болельщикам: сделали все, что могли. Нельзя допустить, чтобы нам кричали: чего вы вообще сюда вышли?

Хочется, чтобы страна нами гордилась, а болельщики, которые приедут поболеть за Россию, не чувствовали себя обманутыми. Вот это на самом деле главное».

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Все комментарии
забайкальский армеец
забайкальский армеец
14 декабря 2015 в 14:22
Осталось доказать это на деле.
nahan
nahan
14 декабря 2015 в 09:45
Покажи Хаджсону или Ходжсуну как его там, как умеешь забивать...
Germashlem
Germashlem
14 декабря 2015 в 01:55
Дзюба в сборной денег как в Зените не платят. Подумай хлрошо может ну её на..уй сиди дома и смотри по телеку.
Чист
Чист ответ VNovgorod (раскрыть)
13 декабря 2015 в 22:42
в сборной вроде бы я Халка не видел
Krutoy
Krutoy ответ Amazing_Iniesta (раскрыть)
13 декабря 2015 в 20:55
Но сам-то ты понимаешь, что эти медали не российских олимпийцев?
Кого обманываем? сами себя? :))
elvira020473
elvira020473
13 декабря 2015 в 20:33
интеллект тракториста превосходит ум дзюбинье
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Grey33 (раскрыть)
13 декабря 2015 в 20:04
Хотелось бы чтобы это было не так. Лодыгин, к сожалению, не очень готов. Хладнокровия и стабильности не хватает.
IngvarP
IngvarP ответ Дикая мужчинка (комментарий удален) (раскрыть)
13 декабря 2015 в 20:01, ред.
Я тебя понял. Иногда лайк бывает случайностью на iPad: задел экран при прокрутке страницы не в том месте и действие уже не отменить, а иногда Лайк не поставить при низком уровне LTE.
А Дзюба всё-таки хороший парень.
А "горбатого" Акинфеева - лавочка исправит.
zeni
zeni
13 декабря 2015 в 19:57
ДЗЮБИНЬОООООООООООООО!!! Привет Федуну!!!
krasno-beliy50
krasno-beliy50
13 декабря 2015 в 19:39
ДОСТАЛИ ЭТИМ дЗЮБОЙ УЖЕ, В КАЖДОЙ БОЧКЕ ПРОКЛАДКА.КТО ОН И ЧТО ОН ТАКОГО СДЕЛАЛА, ЧТО СТОЛЬКО ПИСАНИНЫ О НЕМ. ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ СКАНДАЛЬНЫЙ УХОД ИЗ КЛУБА ГДЕ ВЫРАСТИЛИ.
alexxxi
alexxxi
13 декабря 2015 в 19:36
Я знаю город будет, я знаю саду цвесть , когда в стране Россия такие люди есть.
cergei77777
cergei77777
13 декабря 2015 в 19:34
Дзюба, а ты сыграй товарищеские матчи с Францией Германией Испанией Аргентиной.В колоти им трёх каждому!А, потом можешь сказать кто хочет сыграть с нами в финале а?Вот это будет любовь к тебе большая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 декабря 2015 в 19:25
После финала Россия-Германия ,где Артёмка забьёт 3 мяча, он подарит футболку своему воспитателю-почитателю Федуну...
Fred Devil
Fred Devil ответ Amazing_Iniesta (раскрыть)
13 декабря 2015 в 19:24
Хохол тебя на свет родил...)) Здюк ты малолетний)
zeni
zeni
13 декабря 2015 в 19:22
ВЕРИМ ДЗЮБИНЬЯ!!! Спартачам на ЗАВИСТЬ!!
cergei77777
cergei77777 ответ Шляпстер (раскрыть)
13 декабря 2015 в 19:19
Если укусит!То Дзюба качнёт играть как Суарес!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Одно слово румын (комментарий удален) (раскрыть)
13 декабря 2015 в 18:24
Слова, что холодны и пусты,
Затейливо плетёт.
Но предсказаний и предчувствий,
И нужного, порой, сочувствия
Кто в них, пустых, найдёт?
Linkin88
Linkin88
13 декабря 2015 в 18:15
Буду верить в наших))
хай
хай
13 декабря 2015 в 18:10
атважный дзюба-звизда газпромовского клуба
и будет так - пока рядом халк
Давуд
Давуд
13 декабря 2015 в 17:41
Ваш финал ,то что вышли на евро. На этом все
VNovgorod
VNovgorod
13 декабря 2015 в 17:01
...Дзюба....что-то много ты стал троллить..Опять возомнил о себе слишком?...Это не к добру...лучше бы молчал в платочек...Без Халка ты никто...последние игры это ярко показали..
DimDan
DimDan
13 декабря 2015 в 16:11
Одного хотения мало для выхода из группы, надо, хотя бы, разок по мячу попасть)))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
13 декабря 2015 в 16:09
Переведи бабушку через дорогу- всенародная любовь и уважение будут обеспечены! Только не забудь фотографа пригласить из глянцевого издания!)
Шляпстер
Шляпстер ответ футбол ради футбола (раскрыть)
13 декабря 2015 в 16:07
Так Зенит же планирует Лигу чемпионов выиграть.Значит с Барсой играть придется.
футбол ради футбола
футбол ради футбола ответ Шляпстер (раскрыть)
13 декабря 2015 в 16:05
Тебе лишь бы ляпнуть... Суарес не с Европы.
Шляпстер
Шляпстер
13 декабря 2015 в 15:58
Интересно,что будет если Суарес Дзюбу укусит?
Grey33
Grey33 ответ Зенит 2015 (раскрыть)
13 декабря 2015 в 15:55
Игорюшу уже не исправить.
SanitarForest
SanitarForest
13 декабря 2015 в 15:50
главное чтобы "спартаковский дух" в сборную не просочился... ну и Гусева не допускать к комментированию))) и попрёт!))
Лепрекон
Лепрекон
13 декабря 2015 в 15:48
ТОП 5 человек, которые ненавидят Дзюбу! И плюс куча народу на Соккер.Ру! Дзюбинео держись, мы верим в тебя!-))))
gentlewolf
gentlewolf
13 декабря 2015 в 15:40
Вылет с высоко поднятой головой? Это только от очень хорошего пинка.
Лучше пригнитесь и проползите подальше в плей-офф. Тогда все простим.
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