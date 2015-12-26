«Ливерпуль» дома одолел «Лестер»

Дубль Чалова и сюжетные повороты. ЦСКА и «Спартак» сыграли ярко Но победителя в главном дерби Москвы не оказалось.

«Айнтрахт» Брауншвейг — «Вольфсбург». Прогноз на матч кубка Германии (18.10.2022) В 1/16 туре кубка Германии в гости к «Айнтрахту» Б приедет «Вольфсбург».