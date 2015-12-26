«Ливерпуль» дома одолел «Лестер»

В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» нанес минимальное поражение «Лестеру».
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» — «Лестер» — 1:0 (0:0)
Гол: Бентеке 63.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Сахо, Морено, Джан, Хендерсон, Лаллана (Аллен 90+3), Коутиньо (Лейва 90+1), Фирмино, Ориги (Бентеке 39).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон. Хут, Морган, Фукс, Марез (Крамарич 80), Канте, Кинг, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа 69), Варди (Дайер 69).
Главный тренер: Клаудио Раньери.
Предупреждения: Лаллана 45+1, Джан 53, Хут 62.
Судья: Мартин Аткинсон.
«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, предлагаем Вам выбрать его лучших и худших игроков.
Шутки шутками, но надеемся, что у Клоппа все получится.
Шутки шутками, но надеемся, что у Клоппа все получится.
И чем тебе так Лестер не угодил?
И чем тебе так Лестер не угодил?