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«Ливерпуль» дома одолел «Лестер»

26 декабря 2015, 19:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» нанес минимальное поражение «Лестеру».

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

​«Ливерпуль» — «Лестер» — 1:0 (0:0)
Гол: Бентеке 63.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Сахо, Морено, Джан, Хендерсон, Лаллана (Аллен 90+3), Коутиньо (Лейва 90+1), Фирмино, Ориги (Бентеке 39).

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон. Хут, Морган, Фукс, Марез (Крамарич 80), Канте, Кинг, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа 69), Варди (Дайер 69).

Главный тренер: Клаудио Раньери.

Предупреждения: Лаллана 45+1, Джан 53, Хут 62.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, предлагаем Вам выбрать его лучших и худших игроков.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
27 декабря 2015 в 18:36
молодцы!с победой
spectator
spectator
27 декабря 2015 в 13:03
заслуженная победа Ливерпуля
Saidhusayn Dadaev
Saidhusayn Dadaev
27 декабря 2015 в 12:15
Показали своё место выскочке
Arhive
Arhive
27 декабря 2015 в 10:52
будь ничья, что сказал бы немец?
lexatver
lexatver ответ nahan (раскрыть)
27 декабря 2015 в 10:44
Да ну! У Лестера моментов то толком не было! Хваленые Марез с Варди просто растворились! Ливер во всем переиграл лис и заслуженно выиграл!
nahan
nahan
27 декабря 2015 в 10:22
Хоть и болею за Ливерпуль, лисы не заслужили поражения, ничья была бы справедливым результатом.
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
27 декабря 2015 в 07:34
Вот и сказки, конец, а Варди с Марезом, думают, что уже в новом клубе бегают, пусть думают, ибо нужно было слух пустить, чтобы звездная началась=)
KONTRASS-67
KONTRASS-67
27 декабря 2015 в 07:32
Гонка Ливерпуля продолжается. Рад за них.Претенденты на чемпионство подтягиваются,напряжение на верху возрастает.Интересная будет развязка.
RonReal
RonReal ответ Pancher_95 (комментарий удален) (раскрыть)
27 декабря 2015 в 00:18
А они взяли и отказались возглавить таблицу, АПЛ-ская солидарность.
RonReal
RonReal
27 декабря 2015 в 00:15
Боксинг Дэй!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
26 декабря 2015 в 23:49
с заслуженной победой Юргена и Ливерпуль, так держать!
рус фан
рус фан
26 декабря 2015 в 23:31
По этой игре сложно сказать почему Лестер первый сейчас, но есть фактор травма Варди он важный игрок, хотя второй лидер Лестера Марез ничего кроме удара по центру не показал, Ливерпуль победил заслуженно создал в разы больше атак, вообще контролировал игру не дав создать лисам почти ничего, а колбасники могли еще пару голов закатить и причем герой гола вышедший на замену Бентеке упустил в концовке шанс просто послать мяч в пустые ворота, чем наверняка посмешил зрителей, кстати мне понравился бельгиец, но видно что он не в тонусе.
Casey Ryback
Casey Ryback
26 декабря 2015 в 23:28
Наконец выскочек на место поставили... Молодцы красные, хотя и много сумбура и неразберихи в игре команды, даже пас элементарный дать не могут, а пропах Бентеке высший класс))) Поздравляю болельщиков Ливерпуля)) Более чем заслуженно... Удачи в дальнейшем...
hardpony
hardpony
26 декабря 2015 в 23:14
раз в год и палка колбасы стреляет
Vagiff05
Vagiff05
26 декабря 2015 в 22:53
У Ливерпуля уже долгое время одна особенность - выкладываться против лидеров, но сливать против середняков. Даже думаю, что лидеры не хотят тратить силы на Ливерпуль, все равно те запорят потом с Уотфордом или Вест Хэмом, поэтому не конкуренты ))).
Шутки шутками, но надеемся, что у Клоппа все получится.
Barcelonec003
Barcelonec003
26 декабря 2015 в 22:52
Хороший матч хороших команд
Bom Bom
Bom Bom
26 декабря 2015 в 22:47
Вы видели? Ловрен сыграл хороший матч)
Коляныч
Коляныч ответ Это_же_Энфилд (раскрыть)
26 декабря 2015 в 22:15
Вообще сослагательное наклонение это плохо, но если уж на то пошло то ноля там явно бы не было. Я немало их видел в этом сезоне и могу точно сказать что атаковать в том числе позиционно они умеют.
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд ответ Коляныч (раскрыть)
26 декабря 2015 в 22:00
Если бы открылись там бы было не 2:5 а 0:6, они играют так как им позволяют их ресурсы, они с начала сезона так играют, на контратаках и всё, но сегодня их задавили прессингом.
Zidane_92
Zidane_92
26 декабря 2015 в 22:00
Не выдержит боксинг дэй ливер
кра-син
кра-син
26 декабря 2015 в 21:59
Одолели лидера))
Коляныч
Коляныч ответ 3веробой (комментарий удален) (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:58
К сожалениюда. Но в последние годы обнаруживается явная бесполеность игры от обороны по многим причинам. Я могу объяснить, но тут футбол интересный идет Ньюкасл-Эвертон.
Коляныч
Коляныч ответ Это_же_Энфилд (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:55
Луче проиграть 2-5 чем 0-1. Потому что 0 - это импотенция,
Мигалков
Мигалков ответ aNOOBis (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:52
И я рад появлению нового имени в верхних рядах АПЛ, это всегда интересно.
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд ответ Коляныч (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:50
Если бы они полностью открылись их бы на Энфилде разгромили.
Мигалков
Мигалков ответ Пластун (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:50
Ты так хорошо разбираешься в глорах, что стоит спросить не из них ли ты сам?
И чем тебе так Лестер не угодил?
aNOOBis
aNOOBis ответ Пластун (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:50
Да, брось ты глоры не глоры...у них прям реальных поклонников быть не может, они не особо в АПЛ засвечены, но я вполне искренне их поддерживаю, после Арсенала само собой :-D
666roza777
666roza777 ответ ARMENIAN (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:42
Было бы что вспомнить :D
Пластун
Пластун
26 декабря 2015 в 21:40
Одно можно сказать точно. Глоров у Лестера поубавилось. Ну а настоящих болельщиков как не было так и не будет . И не предвидется. Хотя есть тут пару извращенцев которым полюбе за кого топить. Как клуб сдаст то они на другие ники перейдут и так до старости бегают по интернету изображая из себя спецов аскетов. Глоры они такие.)))
Коляныч
Коляныч ответ 3веробой (комментарий удален) (раскрыть)
26 декабря 2015 в 21:37
Лестер от обороны играл только с МЮ и с Ливерпулем, в осталных матчах они играли в атакующий футбол.
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