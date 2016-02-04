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Дзюба включил в свою символическую сборную Ибрагимовича и Роналду

04 февраля 2016, 21:52

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал пятерку футболистов, которых точно включил бы в свою команду мечты. В ней не нашлось места форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Серхио Рамос. Я считаю, что это, наверное, один из лучших защитников мира, если не лучший. Защитник вообще без слабых мест, эталон. Потрясающе действует вверху, правая, левая нога, забивает очень много важных мячей, особенно с угловых и штрафных, подключается к атакам.

Криштиану Роналду, потому что это уникальный футболист. Доказал всем и вся, что является легендой и останется ею.

Златан Ибрагимович. Его я считаю вообще самым харизматичным футболистом и человеком, который не боится ничего и никого. Стрессоустойчивый, очень уверенный в себе парень.

Тиаго Силва — еще один образец защитника, который пережил многое. Даже в „Динамо“ побывал, где его чуть не списали как футболиста. Он доказал всем, что на своей позиции делит с Рамосом первое-второе места в мире.

А пятым давайте я назову Халка, потому что он своими передачами покорил меня».

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Все комментарии
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера ответ кони-рулят (раскрыть)
05 февраля 2016 в 20:49
Точно.На замену Халку)
Виктор Иванов
Виктор Иванов
05 февраля 2016 в 15:38
отличный выбор ЭтоИнтересно
seregavj955
seregavj955
05 февраля 2016 в 14:43
Вместо Месси сам Дзюба
Vitayzi
Vitayzi
05 февраля 2016 в 11:48
Халка опустил:-)
V For Vendetta
V For Vendetta ответ Hезнакомец (раскрыть)
05 февраля 2016 в 10:32
Ты вообще не в теме !
REDWHITE_
REDWHITE_
05 февраля 2016 в 09:20
дзюба считает, что Ибрагимович и Роналду тоже бревна))
Лондонизблу
Лондонизблу ответ Hезнакомец (раскрыть)
05 февраля 2016 в 08:56
Ты прав, Месси [непечатное слово ]о, шлак и отстой, гавнище полное!!! Пожалуй, ты первый адекватный болельщик Барселоны кто это понимает, уважуха!
КЭТиК
КЭТиК
05 февраля 2016 в 08:49
Просто ДзюбаАртём не видел ни одного матча с участием Месси и даже не знает кто это.
muntian
muntian
05 февраля 2016 в 08:26
креативней было включить Смолова или еще кого иэ наших.
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra ответ Зенит 2015 (раскрыть)
05 февраля 2016 в 08:05
Хорошо, что такие как ты есть, люди читают и напитываются ненавистью к клубу и городу, которые ты пиаришь. Времена ведь скоро поменяются и потребуются исполнители, которые будут люстрационные дела приводить в исполнение без страха и упрека. Ты множишь их число, спасибо тебе.
sir_Alex
sir_Alex
05 февраля 2016 в 08:04
Своих кумиров детства, хе-хе))
александр тарасов
александр тарасов
05 февраля 2016 в 07:50
Не забыть ещё включить в эту сборную Буратино ( в нападение, в пару с самой Дзюбой) и папу Карло - физиотерапевтом, лечить дерево.
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra ответ gentlewolf (комментарий удален) (раскрыть)
05 февраля 2016 в 07:02, ред.
Аплодирую стоя, про парадигму вообще класс.
KONTRASS-67
KONTRASS-67
05 февраля 2016 в 06:46
Дзюбе надо поменьше светиться в СМИ , а поболее тренироваться.То и другое могут позволить себе только выдающиеся спортсмены.Нашёлся ещё один известный ЭКСПЕРТИШКО от футбола
mentos-live
mentos-live
05 февраля 2016 в 05:25
Лось выбирает лосей.
Санчо Панса
Санчо Панса
05 февраля 2016 в 04:26, ред.
По Серхио Рамосу согласен! Один из лучших центральных защитников не только в Испании, но и в Европе. Криштиану есть Криштиану) На своей позиции он очень хорош и Дзюба тоже считает, что он Легенда, как и сам португалец! Отношение Артема к Златану уже достаточно давно дружеское, я бы сказал) Ну и своего одноклубника Халка не забыл! Действительно, если бы не Халк, то еще не факт, что Дзюба играл бы так результативно.
КПР
КПР
05 февраля 2016 в 03:26
Редакция соккера просто ОБОЖАЕТ Дзюбу Артёма после его перехода в ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ. хи-хи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
05 февраля 2016 в 01:30
Дзюба пиарится и запутался.Что то тут не видно его дружка раяна.
А так на счет Халка Дзюба прав
DIDI 23
DIDI 23
05 февраля 2016 в 01:17
А ДзюбаАртём коим образом относится к сборной Мира?
EAGinLE
EAGinLE
05 февраля 2016 в 00:55
Мнение Дзюбы выше всего на соккере .
УХ ТЫ !
СоккерГоу
zenit advokaat
zenit advokaat
05 февраля 2016 в 00:52
у дзюбы все в порядке??
лучший защитник рамос???? я не ослышался???
это тот рамос которого в каждом эль классико возит месси и сажает на 5 точку.
значит для месси в его воображении не нашлось места а вот рамоса и роналду пожалуста.
получается неадекват какой то
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответ Apsny (раскрыть)
05 февраля 2016 в 00:22
мартин палермо прям точь в точь, если помнишь такого)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
05 февраля 2016 в 00:20
Мог бы Месси хотя бы в ворота поставить!)
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответ Apsny (раскрыть)
05 февраля 2016 в 00:19, ред.
вполне достаточно, игрок огромного потенциала, который он сам по тем или иным причинам не раскрыл...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Sem25 (раскрыть)
05 февраля 2016 в 00:19
Салют! Мы же здесь оцениваем материал, преподнесенный богами Соккера.)
Apsny
Apsny ответ Ryan Giggs 11 (раскрыть)
05 февраля 2016 в 00:16
Игру Рикельме видел?
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
05 февраля 2016 в 00:13, ред.
Так пятачки на то и пятачки, чтобы до пяти считать. Скоро у него выветриться поросячий дух и он потихоньку станет культурным и образованным, как и подобает жителю Санкт-Петербурга, самого прекрасного города на планете Земля.
Leo-1987
Leo-1987
05 февраля 2016 в 00:08
Вот моя сборная :
Акинфеев- Березуцкий В- Игнашевич- Комбаров Д -Комбаров К- Иньеста- Хави- Гуллит- Месси - Зе Луиш - Неймар)
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответ Sem25 (раскрыть)
05 февраля 2016 в 00:02
рикельме наверное и сам не понимает, что он рядом с такими глыбами делает)
4RT
4RT
04 февраля 2016 в 23:59
Что-то он подозрительно часто Халка впоминает)))
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