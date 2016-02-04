Дзюба включил в свою символическую сборную Ибрагимовича и Роналду

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал пятерку футболистов, которых точно включил бы в свою команду мечты. В ней не нашлось места форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
«Серхио Рамос. Я считаю, что это, наверное, один из лучших защитников мира, если не лучший. Защитник вообще без слабых мест, эталон. Потрясающе действует вверху, правая, левая нога, забивает очень много важных мячей, особенно с угловых и штрафных, подключается к атакам.
Криштиану Роналду, потому что это уникальный футболист. Доказал всем и вся, что является легендой и останется ею.
Златан Ибрагимович. Его я считаю вообще самым харизматичным футболистом и человеком, который не боится ничего и никого. Стрессоустойчивый, очень уверенный в себе парень.
Тиаго Силва — еще один образец защитника, который пережил многое. Даже в „Динамо“ побывал, где его чуть не списали как футболиста. Он доказал всем, что на своей позиции делит с Рамосом первое-второе места в мире.
А пятым давайте я назову Халка, потому что он своими передачами покорил меня».
А так на счет Халка Дзюба прав
А так на счет Халка Дзюба прав
УХ ТЫ !
#СоккерГоу
УХ ТЫ !
СоккерГоу
лучший защитник рамос???? я не ослышался???
это тот рамос которого в каждом эль классико возит месси и сажает на 5 точку.
значит для месси в его воображении не нашлось места а вот рамоса и роналду пожалуста.
получается неадекват какой то
лучший защитник рамос???? я не ослышался???
это тот рамос которого в каждом эль классико возит месси и сажает на 5 точку.
значит для месси в его воображении не нашлось места а вот рамоса и роналду пожалуста.
получается неадекват какой то
Акинфеев- Березуцкий В- Игнашевич- Комбаров Д -Комбаров К- Иньеста- Хави- Гуллит- Месси - Зе Луиш - Неймар)
Акинфеев- Березуцкий В- Игнашевич- Комбаров Д -Комбаров К- Иньеста- Хави- Гуллит- Месси - Зе Луиш - Неймар)