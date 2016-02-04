Дзюба включил в свою символическую сборную Ибрагимовича и Роналду

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04 февраля 2016, 21:52

Нападающий «Зенита» назвал пятерку футболистов, которых точно включил бы в свою команду мечты. В ней не нашлось места форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Серхио Рамос. Я считаю, что это, наверное, один из лучших защитников мира, если не лучший. Защитник вообще без слабых мест, эталон. Потрясающе действует вверху, правая, левая нога, забивает очень много важных мячей, особенно с угловых и штрафных, подключается к атакам.

Криштиану Роналду, потому что это уникальный футболист. Доказал всем и вся, что является легендой и останется ею.

Златан Ибрагимович. Его я считаю вообще самым харизматичным футболистом и человеком, который не боится ничего и никого. Стрессоустойчивый, очень уверенный в себе парень.

Тиаго Силва — еще один образец защитника, который пережил многое. Даже в „Динамо“ побывал, где его чуть не списали как футболиста. Он доказал всем, что на своей позиции делит с Рамосом первое-второе места в мире.

А пятым давайте я назову Халка, потому что он своими передачами покорил меня».