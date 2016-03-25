Гаджиев: «Я сам часто употреблял мельдоний. Это не допинг!»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал допинговый скандал в российском спорте, связанный с употреблением запрещенного вещества мельдония. Он может коснуться и игроков молодежной сборной России.
«Я, например, применял этот препарат для восстановления. Это не допинг. Мне рекомендовали его врачи. Его изобрели не для спортивных целей, а чисто для медицинских. Для улучшения здоровья. Он существует у нас с 80-х годов.
Довольно часто употреблял. Проходил курсы. Курсов шесть прошел. Вообще вся эта шумиха – политическая акция. Считаю, позиция Минспорта России должна быть гораздо жестче по отношению ко всем этим нападкам на нас. Ко всем этим вадовским играм…
В этом году мы его точно не применяли. В прошлом году – может быть. Не знаю точно. Возможно, отдельные футболисты применяли. Знаю точно, что я его употреблял. Не в прошлом году, а в позапрошлом. Жалко, меня не тестируют… Повторюсь, убежден, что это не допинг! В 80-х годах я работал в сборных СССР, отвечал за научно-техническое обеспечение. Прекрасно знаю, как вводили этот препарат в жизнь. И никто никогда не считал его допингом».
"Марадона: "Я сам часто употреблял кокаин. Это не наркотик!"
"Марадона: "Я сам часто употреблял кокаин. Это не наркотик!"
вроде и должно быть понятно, что ни спортсмен, ни тренер в этом не могут быть виноваты. и все медицинские документы есть: история болезни, снимки, анализы...
но после всех этих скандалов спортсмены из России уже ассоциируются с допингом, имхо. поэтому не удивлюсь, если и моего в один прекрасный день дисквалифицируют, только не за мельдоний, а за соматотропин(
вроде и должно быть понятно, что ни спортсмен, ни тренер в этом не могут быть виноваты. и все медицинские документы есть: история болезни, снимки, анализы...
но после всех этих скандалов спортсмены из России уже ассоциируются с допингом, имхо. поэтому не удивлюсь, если и моего в один прекрасный день дисквалифицируют, только не за мельдоний, а за соматотропин(
потому что в Москве очень много спортсменок одинаково высокого уровня, просто охренительная конкуренция. можно ещё половину сборной насобирать, без потерь по баллам. даже если допустить, что вылетят одни - то поедут другие, с тем же знанием и выполнением олимпийской программы. там тренера просто монстры:)
вот различные единоборства, это да...то пытались борьбу исключить из олимпийской программы, теперь вот решили допинг на нас повесить. Россия всегда должна выглядеть виноватой, неважно, в чём именно)
а про плавание - я бы и не подумала, что будут так докапываться. конечно, вид спорта очень медальный. но у России шансов на золото изначально было немного, и то лишь у тех, кто в США тренируется. вот с них и начали...
потому что в Москве очень много спортсменок одинаково высокого уровня, просто охренительная конкуренция. можно ещё половину сборной насобирать, без потерь по баллам. даже если допустить, что вылетят одни - то поедут другие, с тем же знанием и выполнением олимпийской программы. там тренера просто монстры:)
вот различные единоборства, это да...то пытались борьбу исключить из олимпийской программы, теперь вот решили допинг на нас повесить. Россия всегда должна выглядеть виноватой, неважно, в чём именно)
а про плавание - я бы и не подумала, что будут так докапываться. конечно, вид спорта очень медальный. но у России шансов на золото изначально было немного, и то лишь у тех, кто в США тренируется. вот с них и начали...
а в общем и целом бухло точно уж
не для футбика,особенно в жару )
Поле становится необъятным по размерам )
И чувствуешь себя одиноким бурьяном,
вокруг которого кто-то снует туда-сюда )
а в общем и целом бухло точно уж
не для футбика,особенно в жару )
Поле становится необъятным по размерам )
И чувствуешь себя одиноким бурьяном,
вокруг которого кто-то снует туда-сюда )
даже 3-е моих клоунов едут на такую пробу в апреле, чтобы избежать неприятных ситуаций на ЧЕ. милдронат мои не пили, но подстраховаться не мешает. и так у одного есть косяк - опухоль, вырабатывающая допинговый гормон.
раз зашевелились даже руководители инвалидских видов - значит, совсем плохи дела...у нас проверок очень мало, летом даже победителей и призёров ЧМ не всех проверяли.
а в обычном спорте всё гораздо серьёзней, проверить могут любого. я не удивлюсь, если к Олимпиаде отстранят ещё пару Федераций по видам спорта. судя по Ефимовой, сейчас взялись за плавание.
даже 3-е моих клоунов едут на такую пробу в апреле, чтобы избежать неприятных ситуаций на ЧЕ. милдронат мои не пили, но подстраховаться не мешает. и так у одного есть косяк - опухоль, вырабатывающая допинговый гормон.
раз зашевелились даже руководители инвалидских видов - значит, совсем плохи дела...у нас проверок очень мало, летом даже победителей и призёров ЧМ не всех проверяли.
а в обычном спорте всё гораздо серьёзней, проверить могут любого. я не удивлюсь, если к Олимпиаде отстранят ещё пару Федераций по видам спорта. судя по Ефимовой, сейчас взялись за плавание.
но сейчас по сборным многих видов спорта зашевелились: собираются нелегально, втайне от ВАДА сдавать допинг-пробы. чтобы обнаружить всё ещё до основных соревнований и по каким-нибудь левым причинам отказаться от них, чтобы избежать хотя бы массовых дисквалификаций.
как говорится, на 15 % лучше, чем ничего...
но сейчас по сборным многих видов спорта зашевелились: собираются нелегально, втайне от ВАДА сдавать допинг-пробы. чтобы обнаружить всё ещё до основных соревнований и по каким-нибудь левым причинам отказаться от них, чтобы избежать хотя бы массовых дисквалификаций.
как говорится, на 15 % лучше, чем ничего...
Водочки - для обводочки
Пивка - для рывка
винца – чтобы бегать до конца
анаболика – для голика
коньяка – для броска
самогона – для разгона
рома – для разгрома
спирта – для финта
текилы – для силы
первача – для махача
«бормотухи» - для попадухи
настойки – для настройки
«Солнцедара» - для удара
«сухаря» – для вратаря
чачи - для точной передачи
Муската для подката,
виски – для твёрдости пiпiски.
:)
Водочки - для обводочки
Пивка - для рывка
винца – чтобы бегать до конца
анаболика – для голика
коньяка – для броска
самогона – для разгона
рома – для разгрома
спирта – для финта
текилы – для силы
первача – для махача
«бормотухи» - для попадухи
настойки – для настройки
«Солнцедара» - для удара
«сухаря» – для вратаря
чачи - для точной передачи
Муската для подката,
виски – для твёрдости пiпiски.
:)
Может Гаджиев и марганцовкой до сих пор пользуется, и петрушка курчавая у него на столе как приправа, и мак на клумбе возле дома выращивает для красоты пейзажа? Пусть расскажет.
Может Гаджиев и марганцовкой до сих пор пользуется, и петрушка курчавая у него на столе как приправа, и мак на клумбе возле дома выращивает для красоты пейзажа? Пусть расскажет.