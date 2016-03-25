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Гаджиев: «Я сам часто употреблял мельдоний. Это не допинг!»

25 марта 2016, 13:57

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал допинговый скандал в российском спорте, связанный с употреблением запрещенного вещества мельдония. Он может коснуться и игроков молодежной сборной России.

«Я, например, применял этот препарат для восстановления. Это не допинг. Мне рекомендовали его врачи. Его изобрели не для спортивных целей, а чисто для медицинских. Для улучшения здоровья. Он существует у нас с 80-х годов.

Довольно часто употреблял. Проходил курсы. Курсов шесть прошел. Вообще вся эта шумиха – политическая акция. Считаю, позиция Минспорта России должна быть гораздо жестче по отношению ко всем этим нападкам на нас. Ко всем этим вадовским играм…

В этом году мы его точно не применяли. В прошлом году – может быть. Не знаю точно. Возможно, отдельные футболисты применяли. Знаю точно, что я его употреблял. Не в прошлом году, а в позапрошлом. Жалко, меня не тестируют… Повторюсь, убежден, что это не допинг! В 80-х годах я работал в сборных СССР, отвечал за научно-техническое обеспечение. Прекрасно знаю, как вводили этот препарат в жизнь. И никто никогда не считал его допингом».

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
25 марта 2016 в 23:40
Не люблю петросянить, но здесь не могу удержаться:

"Марадона: "Я сам часто употреблял кокаин. Это не наркотик!"
лошадка35
лошадка35 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2016 в 22:34
да, я очень этого боюсь...ещё с лета, когда узнали про опухоль.
вроде и должно быть понятно, что ни спортсмен, ни тренер в этом не могут быть виноваты. и все медицинские документы есть: история болезни, снимки, анализы...
но после всех этих скандалов спортсмены из России уже ассоциируются с допингом, имхо. поэтому не удивлюсь, если и моего в один прекрасный день дисквалифицируют, только не за мельдоний, а за соматотропин(
лошадка35
лошадка35 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2016 в 22:16, ред.
именно насчёт синхронного плавания - сомневаюсь.
потому что в Москве очень много спортсменок одинаково высокого уровня, просто охренительная конкуренция. можно ещё половину сборной насобирать, без потерь по баллам. даже если допустить, что вылетят одни - то поедут другие, с тем же знанием и выполнением олимпийской программы. там тренера просто монстры:)
вот различные единоборства, это да...то пытались борьбу исключить из олимпийской программы, теперь вот решили допинг на нас повесить. Россия всегда должна выглядеть виноватой, неважно, в чём именно)
а про плавание - я бы и не подумала, что будут так докапываться. конечно, вид спорта очень медальный. но у России шансов на золото изначально было немного, и то лишь у тех, кто в США тренируется. вот с них и начали...
Aris
Aris
25 марта 2016 в 21:56
"Великий" авторитет..... Теперь займутся российскими футболистами....
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ goodbyegoodboy (раскрыть)
25 марта 2016 в 21:15
у вас Рыбка попался на допинге. о чем это ты?)
vashinin
vashinin
25 марта 2016 в 20:49
явка с повинной))
112910415
112910415
25 марта 2016 в 20:28
в пользу бедных
Zews
Zews
25 марта 2016 в 20:03
ГаджиевГаджи и не говори
TihonAlt
TihonAlt
25 марта 2016 в 18:54
начались признания:)
yane4ort88
yane4ort88
25 марта 2016 в 18:47
ЭтоИнтересно мильдоний не допинг, травка не наркотик, но то и то запрещено
лошадка35
лошадка35 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2016 в 18:46
синхронисток не тронут, там мало медалей разыгрывается.
orech
orech
25 марта 2016 в 18:17
от похмелья помогает, как рассказали в аптеке при ГосДуме. Понятно, от чего он восстанавливался:)
Apsny
Apsny ответ Блоссия (раскрыть)
25 марта 2016 в 17:55
Домыслы для чего?
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ gentlewolf (раскрыть)
25 марта 2016 в 17:55
Ну в паре выражений есть рац.зерно,
а в общем и целом бухло точно уж
не для футбика,особенно в жару )
Поле становится необъятным по размерам )
И чувствуешь себя одиноким бурьяном,
вокруг которого кто-то снует туда-сюда )
лошадка35
лошадка35 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2016 в 17:44
дальше будет хуже(
даже 3-е моих клоунов едут на такую пробу в апреле, чтобы избежать неприятных ситуаций на ЧЕ. милдронат мои не пили, но подстраховаться не мешает. и так у одного есть косяк - опухоль, вырабатывающая допинговый гормон.
раз зашевелились даже руководители инвалидских видов - значит, совсем плохи дела...у нас проверок очень мало, летом даже победителей и призёров ЧМ не всех проверяли.
а в обычном спорте всё гораздо серьёзней, проверить могут любого. я не удивлюсь, если к Олимпиаде отстранят ещё пару Федераций по видам спорта. судя по Ефимовой, сейчас взялись за плавание.
BagioR
BagioR
25 марта 2016 в 17:20
Гаджи Муслимович только не рассказывайте что футболисты ваши употребляют))
лошадка35
лошадка35 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2016 в 17:12
никто не собирается отстаивать милдронат и ему подобные препараты. более того: даже после всех скандалов у нас так и не заморочились на тему исследований точного срока выведения мельдония из крови.
но сейчас по сборным многих видов спорта зашевелились: собираются нелегально, втайне от ВАДА сдавать допинг-пробы. чтобы обнаружить всё ещё до основных соревнований и по каким-нибудь левым причинам отказаться от них, чтобы избежать хотя бы массовых дисквалификаций.
как говорится, на 15 % лучше, чем ничего...
gentlewolf
gentlewolf ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
25 марта 2016 в 16:56, ред.
А как же поговорки старые?
Водочки - для обводочки
Пивка - для рывка
винца – чтобы бегать до конца
анаболика – для голика
коньяка – для броска
самогона – для разгона
рома – для разгрома
спирта – для финта
текилы – для силы
первача – для махача
«бормотухи» - для попадухи
настойки – для настройки
«Солнцедара» - для удара
«сухаря» – для вратаря
чачи - для точной передачи
Муската для подката,
виски – для твёрдости пiпiски.
:)
Санчо Панса
Санчо Панса
25 марта 2016 в 16:54
Вот так вот и получается что, то что было разрешено в 80-е года, стало запрещенным в наше время! Интересно, а другие наставники, а также звезды футбола прошлых лет его тоже принимали? Ждем откровенных интервью на эту тему.
leo2011-12
leo2011-12
25 марта 2016 в 16:42
А я вообще пивом восстанавливаюсь.
RUSTY8
RUSTY8 ответ LOpp (раскрыть)
25 марта 2016 в 16:28
думаю потребляли их соответственно дзюба, кокорин и комбаров
JuryLeko
JuryLeko
25 марта 2016 в 16:25
хорошо что уефа не под контролем WADA, а то начнется как в олимпийских видах, за анальгин,аспирин и прочую хрень...скоро и молоко с творогом внесут из-за переизбытка кальция))
Блоссия
Блоссия
25 марта 2016 в 16:22
Полтора года назад (осенью 2014) всех уведомили, что препарат поставлен на мониторинг, потом признали его допингом. Наш представитель в ВАДА от России слова не молвил о том, что это у нас считается "витамином". Т.е. признали, согласились.
Может Гаджиев и марганцовкой до сих пор пользуется, и петрушка курчавая у него на столе как приправа, и мак на клумбе возле дома выращивает для красоты пейзажа? Пусть расскажет.
Vitaly@no
Vitaly@no
25 марта 2016 в 16:15
Гаджиев: "Это не допинг по сравнению с тем, что я ещё принимал". ГЫ-ГЫ
Palex
Palex ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2016 в 16:00
Вот Мутко и его окружение и должны этим заниматься.У наших спортсменов медали отбирают,от спорта отстраняют,но никто из чиновников за них не вступился.Правильно говоришь,только языком чешут и демагогию разводят.
КПР
КПР
25 марта 2016 в 15:41
Это уже всем понятно ,что это провокация, ГаджиевГаджи
eugen-han
eugen-han
25 марта 2016 в 15:36
цена на мельдоний должна значительно вырасти,и стать одним из главных витаминов в мире - вот с таким здравым вердиктом просто обязана смириться фармацевтическая,международная мафия.
arsen09
arsen09
25 марта 2016 в 15:26
Да вы что ! Милдронат , рибоксин , аспаркам , калия оротат это всё страшная химия ! Она делает из человека киборка по достижению спортивных побед ! Вот действие Рибоксина в тысячу раз более мощьное чем у гормона роста или у 6 месячного курса тяжелых АС. Бедные заподные атлеты всё сидят на слабом ГР в то время как наши применяют мощьный мельдоний ! Ай яй яй яй ))))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
25 марта 2016 в 15:15
Я и не спорю)
helenmatilda
helenmatilda
25 марта 2016 в 15:06
ГаджиевГаджи можно
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