Гаджиев: «Я сам часто употреблял мельдоний. Это не допинг!»

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25 марта 2016, 13:57

Главный тренер «Амкара» прокомментировал допинговый скандал в российском спорте, связанный с употреблением запрещенного вещества мельдония. Он может коснуться и игроков молодежной сборной России.

«Я, например, применял этот препарат для восстановления. Это не допинг. Мне рекомендовали его врачи. Его изобрели не для спортивных целей, а чисто для медицинских. Для улучшения здоровья. Он существует у нас с 80-х годов.

Довольно часто употреблял. Проходил курсы. Курсов шесть прошел. Вообще вся эта шумиха – политическая акция. Считаю, позиция Минспорта России должна быть гораздо жестче по отношению ко всем этим нападкам на нас. Ко всем этим вадовским играм…