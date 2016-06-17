Аршавин: «Можно сказать, что „Кайрат“ будет последним клубом в моей карьере»

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17 июня 2016, 17:23

Полузащитник «Кайрата» склоняется к тому, что казахстанский клуб станет последним местом работы в его карьере профессионального футболиста:

«Честно, хочется догнать в клубе-100 Сергея Семака. Для этого нужно забить еще пару голов.

Будет ли „Кайрат“ последним клубом в моей профессиональной карьере? Можно сказать, что скорее всего – да.

Мешает ли известность в быту? В чем-то мешает. Меня уже не первый день узнают на улицах, поэтому определенный иммунитет к этому выработан, это такая же часть моей работы. Честно говоря, в Алматы меня узнают даже больше, чем в Санкт-Петербурге».