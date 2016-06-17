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Аршавин: «Можно сказать, что „Кайрат“ будет последним клубом в моей карьере»

17 июня 2016, 17:23

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин склоняется к тому, что казахстанский клуб станет последним местом работы в его карьере профессионального футболиста:

«Честно, хочется догнать в клубе-100 Сергея Семака. Для этого нужно забить еще пару голов.

Будет ли „Кайрат“ последним клубом в моей профессиональной карьере? Можно сказать, что скорее всего – да.

Мешает ли известность в быту? В чем-то мешает. Меня уже не первый день узнают на улицах, поэтому определенный иммунитет к этому выработан, это такая же часть моей работы. Честно говоря, в Алматы меня узнают даже больше, чем в Санкт-Петербурге».

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92 ответ kidd-75 (раскрыть)
19 июня 2016 в 17:37
ясн, спасибо за ответ. Просто я в след году окончу интернатуру по спец. общий хирург. Вот и думаю, поступать ли в резидентуру по спец. уролог, детский хирург и лор, или же отправится куда нить поработать, если есть интересные варианты.
Урия Гип
Урия Гип
18 июня 2016 в 02:06
Поиграй ещё!
Урия Гип
Урия Гип ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2016 в 02:04
Лёня уже в тапки сходил.
Урия Гип
Урия Гип ответ moskwa 09 (раскрыть)
18 июня 2016 в 01:56
Не умеют.
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
17 июня 2016 в 23:36
он крут! ещё в МЛС его
kidd-75
kidd-75 ответ realmadrid92 (раскрыть)
17 июня 2016 в 22:14
Вряд ли я ваш коллега, у меня совсем другая профессия. Просто студент меда подработывал у меня в охране по ночам. По окончании пригласили в Академию НН, спросил совета, говорю "иди". Ну и немножко поспособствовал через Игоря Егорова, на тот момент командовавшей всей этой богадельней. Гойхман (президент) взял, дальше в Волгу с собой забрал. Там понеслось...
realmadrid92
realmadrid92 ответ kidd-75 (раскрыть)
17 июня 2016 в 21:50
Здорова коллега! Какую профессию окончили и как можно стать врачом ФК
drug01
drug01
17 июня 2016 в 20:39
Аршавин_Андрей не спеши вешать бутсы скатай еще в Китай!...
нечитайло
нечитайло
17 июня 2016 в 20:33
Пора на покой
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июня 2016 в 20:19
Оно и понятно.. Все таки уже за 35 Андрею! Жаль, что он не заканчивает отличную вообщем то карьеру в родном Зените. Желаю ему догнать Сергея Богдановича в клубе-100! Удачи тебе, Шава)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июня 2016 в 20:04
А в Зенит вернуться?
vladimir34
vladimir34
17 июня 2016 в 19:55
Ну а как же Газмяс?!
kidd-75
kidd-75 ответ Galaxy real way (раскрыть)
17 июня 2016 в 19:52
Он из Терека к вам пришел и мы как-то маленько потерялись. Он начинал в ФК НН, потом Волга НН, Локомотив
Galaxy real way
Galaxy real way ответ kidd-75 (раскрыть)
17 июня 2016 в 19:27
А нет, Александр Родионов как раз таки врач Кайрата, он сменил Левина в 2015 году.
moskwa 09
moskwa 09
17 июня 2016 в 19:15
Андрюха , жаль нет тебя на евро, хоть бы ты помог нашим бестолковым игрочишкам , которые боятся даже атаковать
kidd-75
kidd-75 ответ Galaxy real way (раскрыть)
17 июня 2016 в 19:15
Был Александр Родионов. Он мой хороший приятель, просто потерялись немного. Номера тел сменились и т.д. и тп. Вот хотел узнать в команде он или нет.
Galaxy real way
Galaxy real way ответ kidd-75 (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:55
Алексей Левин, но причем тут врач?
kidd-75
kidd-75 ответ Galaxy real way (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:52
Знаешь фамилию врача команды Кайрат?
Galaxy real way
Galaxy real way ответ kidd-75 (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:50
Не понял смысл.
вхсо 111
вхсо 111 ответ Galaxy real way (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:50
Молодцы! так держать, продолжайте громить соперников.
kidd-75
kidd-75 ответ Galaxy real way (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:46
Кто врач сейчас в команде?
spartach091
spartach091
17 июня 2016 в 18:45
Удачи Шаве и Кайрату в ЕК!
Galaxy real way
Galaxy real way ответ вхсо 111 (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:45
Здорова! Неплохо выступает. Поначалу у всей дружины Кайрата не получалось найти нить игры, но сейчас уже другое дело, сейчас Аршавин отдает голевые можно сказать через каждую игру, у Кайрата сейчас в календаре разгромы 5:0, 4:0.
вхсо 111
вхсо 111 ответ Galaxy real way (раскрыть)
17 июня 2016 в 18:33
Привет! Что и впрямь не плохо выступает? Если так, удачи Шаве с Кайратом в ЛЕ.
Galaxy real way
Galaxy real way
17 июня 2016 в 18:27
Аршавин сейчас прекрасно выступает в Кайрате. Может помочь Кайрату наконец таки пройти в группу ЛЕ.
вхсо 111
вхсо 111
17 июня 2016 в 18:26
Ясное дело, куда ещё играть после Кайрата, да и кто возьмёт).
mordvin60
mordvin60
17 июня 2016 в 18:19
Как знать...
VIPded
VIPded
17 июня 2016 в 17:41
Ну хоть Аршавин_Андрей футбольным долголетием не грезит...
ДАША Д
ДАША Д
17 июня 2016 в 17:35
Аршавин_Андрей поставил себе цель - догнать Семака. Значит надо играть в Еврокубках.
t0s1k
t0s1k
17 июня 2016 в 17:31
Шава там разбушевался! Дубли кладёт, голевые раздаёт...
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