«Спартак» шагает к мечте!

Дзюба заявил, что гонка за чемпионством завершена, но в «Спартаке» так не думают даже после важной победы над «Зенитом». «Соккер.ру» - о грандиозной битве в Москве!

Почему победил «Спартак»?

По словам Массимо Карреры, победа досталась его команде, потому что у «Спартака» «внутри было что-то большее, чем у соперника». Неужели спартаковский дух вернулся в свою вотчину? После стольких лет «лузерства» в это сложно поверить, но сейчас «Спартак» - самая живая и настоящая команда России, что выражается в уверенном лидерстве в турнирной таблице. Матч с «Зенитом» - это ведь сезон Массимо Карреры в миниатюре: «красно-белые» показали исполнительское мастерство, небезупречно сыграли в обороне, проявили волю, чтобы снова выйти вперед, и характер для удержания победного счета. Все это в совокупности принесло победу над принципиальным соперником в ключевом матче чемпионата. Может ли похвастаться таким же набором качеств «Зенит»? Пожалуй, нет. Что отличает сегодняшний «Спартак» от питерцев, так это умение играть на максимуме своего потенциала, который в конкретной игре был ослаблен отсутствием двух ведущих форвардов – Зе Луиша и Луиса Адриано. Чтобы победить, «Зениту» нужно было перебить спартаковский максимум, и в теории это можно представить, но не в той ситуации, когда единственный человек, от начала до конца матча действующий в полную силу, - это Артем Дзюба. «Спартак» прекрасен в своей честности и самоотдаче, а их соперник предстал комком высококлассных противоречий и недосказанностей.

«Спартак» был лучше. Статистика подтверждает

Удары (в створ): 18 (8) – 9 (3)

В два раза больше ударов нанесли подопечные Массимо Карреры по воротам, почти в три раза чаще Реброва вступал в игру Лунев. Превосходство по созданным моментам заметное, «Спартак» наиграл на победу, несмотря на невнятную игру в начале второго тайма, когда москвичи отошли к своим воротам и практически отказались от контригры. Собственно, Каррера признал это главной ошибкой своей команды в канве матча. Справедливо будет сказать и о том, что в концовке счет скорее мог стать 3:1 – Мельгарехо упустил отменный момент, нежели 2:2. С другой стороны, именно выход Лоренцо на поле позволил «Спартаку» отодвинуть игру от своих ворот и организовать победный гол.

Владение мячом: 36.7% - 63.3%

Цифры владения мячом «Спартака» похожи на оптимальную температуру человеческого тела, но «Зенит» из своего преимущества не смог извлечь порцию тепла, достаточную для положительного результата. Хотя, для питерцев положительным результатом стала бы только победа – по ходу матча гости не выходили вперед в счете, а уступали больше половины игрового времени – 57 минут. Отсюда и преимущество в контроле, ведь «Спартак» распоряжался ходом матча, и «красно-белые» предпочли отдать инициативу и сосредоточиться на контратаках, когда на табло горели приятные для них цифры.

Элементы борьбы

Единоборства: 7 – 11

Отборы: 14 – 20

Перехваты: 25 – 10

В некотором смысле это пункт в защиту «Зенита», ведь питерцы смогли превзойти колючего соперника и в единоборствах, и в отборах. В матче со «Спартаком» это дорогого стоит, особенно при условии, что именно «Зенит» чаще работал с мячом. С другой стороны, колоссальное преимущество москвичей по числу перехватов нивелирует преимущество гостей в двух других элементах борьбы. «Красно-белым» не хватило мускул Зе Луиша, чтобы более внятно бороться за мячи в атаке, зато позиционно и технически «Спартак» сыграл увереннее, раз футболисты в 2.5 раза чаще зенитовцев просчитывали варианты действий соперника и перехватывали передачи.

Король матча. Квинси Промес = 9 из 10

Джерри Промес, отец Квинси, который присутствовал на игре, согласился, когда его спросили: «Ваш сын – король?» Сегодня это так, тем более, раньше голландцу не слишком удавались большие матчи против «Зенита» и ЦСКА, а здесь гол и результативная передача. В концовке Квинси вспылил в эпизоде с Кришито и, возможно, не лучшим образом распорядился мячом в некоторых контрвыпадах, но нельзя исключать из уравнения усталость Промеса к концу матча. Лидер «Спартака» не только поучаствовал в обоих голах, но и пахал, как трудолюбивый колхозник-идеалист, на острие атаки, где замещал отсутствовавших форвардов. Топ-матч в исполнении топ-игрока РФПЛ!

Судейство. Эпизод с рукой Дмитрия Комбарова – в центре внимания

На самом деле, в общем и целом блестящая работа судейской бригады во главе с Александром Егоровым из Саранска. Рефери не дал разгореться страстям, напряженная принципиальная игра не вышла из футбольных берегов, а единственную желтую карточку Егоров предъявил Промесу, когда голландец вышел из себя, переступив границу спортивной злости. Единственный спорный эпизод случился в первом тайме в штрафной «Спартака»: после передачи Смольникова мяч и рука Комбарова встретились. Экспертные оценки расходятся, хотя большинство специалистов признают правильность решения Егорова, учитывая естественное положение руки защитника «Спартака» и расстояние от точки паса. Так или иначе, обратить внимание читателей на этот эпизод мы обязаны.

Чемпионская гонка завершена?

Дзюба считает, что чемпионская гонка завершена, Луческу признает, что «Спартак» заслуживает первое место. Противоположная реакция в стане победителей: Каррера рад победе, но напоминает об оставшихся финалах, согласен с ним капитан Глушаков. И они абсолютно правы. Массимо пока четко разбирается с многолетними внутренними демонами «Спартака», однако до тех пор, пока у конкурентов не останется математических шансов, «Спартак» не чемпион. Упустить такое преимущество будет сродни катастрофе, но впереди у «красно-белых» матчи с непробиваемым «Ростовом», весенним чемпионом «Уралом» и ЦСКА. В случае недостаточного настроя, или если Фортуна вдруг повернется к москвичам спиной, гонка за «золотом» еще может обостриться. Хотя, сейчас действительно можно сказать, что единственный соперник, который по большому счету отделяет «Спартак» от заветного титула – это сам «Спартак».