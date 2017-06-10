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Кудряшов: «У Чили сумасшедшая атака, но мы справились»

10 июня 2017, 03:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов подвёл итоги контрольного матча против Чили (1:1):

«Моё самочувствие? Всё нормально. Думаю, 2-3 дня уйдёт на восстановление, у меня просто ушиб. Всё будет хорошо. Болельщики могут не беспокоиться.

Почему вначале у нас ничего не получалось? Может быть мы не правильно перестраивались, но затем успокоились и разобрались, кто с кем должен играть, кто кого должен держать. Думаю, мы неплохо сыграли. Зато получилась командная игра, оборона. В этом плане играть в три центральных защитника оказалось не так сложно, как представлялось.

Нам показали и рассказали всё о сильных сторонах чилийцев. Но больше мы концентрировались на своей игре. Важнее было узнать, как сыграть нам, а не как персонально противостоять кому-то из оппонентов. Сильные стороны соперника? Атака. Она у них вообще сумасшедшая. Сборная Чили – одна из сильнейших национальных команд в мире, всегда приятно играть против лучших. Это другой уровень. Но в этой игре мы с этим уровнем справились.

Когда Видаль боролся со мной, никаких нарушений не было. Но в моменте с незасчитанным голом он всё-таки правила нарушал. Почему за ним постоянно не успевали защитники?  Значит, он был в наиболее правильной позиции, чем мы».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
10 июня 2017 в 05:32
Вы днями раньше и с мадьярами справились, а вчера выяснилось что с ними в состоянии справиться даже и Андорра...
KONTRASS-67
KONTRASS-67
10 июня 2017 в 05:29
С чем справились то ? Задача стояла не получить разгром? Тогда да, а так, имели чилийцы вас как хотели, а вы как не умели так и не умеете попадать в створ ворот
Багров-брат
Багров-брат
10 июня 2017 в 05:28
Фёдор мужик, держался... )))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
10 июня 2017 в 04:44
Федя не льсти себе,если бы это был официальный матч чилийцы без особых проблем забили бы парочку
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
10 июня 2017 в 04:22
Никакая у них атака не мощная, один Вилаль играл у них нормально, а Санчес просто сделал один хороший пас. Что касается голо незасчитанного, то я вообще не понимаю почему его не засчитали, там и близко не было нарушение, он просто как обычно прыгал а при прыжке просто слегка положил руки на Шишкина, а тот отлететел как дрищ)) В целом сыграли не плохо, но в официалке Чилийцы вас знатно поимеют, это я вам точно могу сказать!
Гость
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