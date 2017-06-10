Кудряшов: «У Чили сумасшедшая атака, но мы справились»

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10 июня 2017, 03:59

Защитник сборной России подвёл итоги контрольного матча против Чили (1:1):

«Моё самочувствие? Всё нормально. Думаю, 2-3 дня уйдёт на восстановление, у меня просто ушиб. Всё будет хорошо. Болельщики могут не беспокоиться.

Почему вначале у нас ничего не получалось? Может быть мы не правильно перестраивались, но затем успокоились и разобрались, кто с кем должен играть, кто кого должен держать. Думаю, мы неплохо сыграли. Зато получилась командная игра, оборона. В этом плане играть в три центральных защитника оказалось не так сложно, как представлялось.

Нам показали и рассказали всё о сильных сторонах чилийцев. Но больше мы концентрировались на своей игре. Важнее было узнать, как сыграть нам, а не как персонально противостоять кому-то из оппонентов. Сильные стороны соперника? Атака. Она у них вообще сумасшедшая. Сборная Чили – одна из сильнейших национальных команд в мире, всегда приятно играть против лучших. Это другой уровень. Но в этой игре мы с этим уровнем справились.

Когда Видаль боролся со мной, никаких нарушений не было. Но в моменте с незасчитанным голом он всё-таки правила нарушал. Почему за ним постоянно не успевали защитники? Значит, он был в наиболее правильной позиции, чем мы».