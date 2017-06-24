Чему футбольная Россия может поучиться у Мексики?

«Соккер.ру» вспоминает слова Слуцкого о популярности футбола в России и предлагает поучиться у соперника, ведь Мексика – одна из самых футбольных стран мира.

Матчи между собой. Удобный для России оппонент?

Слуцкий, как помните, назвал Россию не футбольной страной. Всегда можно оспорить, но поскольку играть предстоит против Мексики, где сейчас свыше 9 миллионов зарегистрированных футболистов – один из самых высоких показателей в мире, то эти слова вспоминаются в первую очередь. Тем более, в России футболистов больше двух миллионов, и по профессиональным клубам Мексика опередит показатели европейских стран почти в десять раз!

Не удивительно, что мексиканцев, где у каждого есть родственник-футболист – например, у Чичарито в семье двое бывших игроков сборной Мексики, главный тренер сборной Черчесов считает «фаворитами как минимум на бумаге». Математически они тоже фавориты, поскольку их устроит победа и ничья – два результата из трех возможных. Но при этом Станислав Саламович, который вывел Россию на первый официальный матч в качестве капитана именно против Мексики, знает – с «Ацтеками» играли редко и давно, зато удачно.

Кроме того выставочного матча в Москве – победа 2:0, через два года провели второй спарринг, и мексиканцы снова уступили – 1:4. У советской сборной тоже только одно поражение от Мексики в истории после одиннадцати поединков – в Мехико в последнем товарищеском матче в 1986 году. Впрочем, сборная СССР имела привычку подписывать с Мексикой мировые, сразу 7 штук, но сегодня Россию устроит только победа. В официальных матчах успех лишь один, на Олимпиаде-72 советская сборная выиграла 4:1.

Участие в крупных турнирах. Опытные и невезучие команды?

Считаем от образования сборной РФ. За двадцать пять лет Мексика успела сыграть на шести чемпионатах мира из шести возможных, а российская команда пропустила три турнира и ни разу не вышла из группы. Добавляем полуфинал Евро-2008 и еще четыре участия России в финальных частях чемпионатов континента, но и тут у Мексики есть существенные козыри. Они – одна из двух самых успешных команд Северной Америки, победитель многих Золотых Кубков КОНКАКАФ.

Мексиканцы переживают, что им в регионе не хватает серьезных матчей, поэтому долго играли на Кубках Америки – дважды были в финалах. И в талантливости современного поколения «Ацтеков» сомнений нет с 2012-го года. Пять лет тому назад Мексика выиграла Олимпийский игры в Лондоне, в финале обыграв команду Бразилии. Халк тогда забил гол престижа в добавленное время, но мячи Перальты стали «золотыми». Тогда гуляла вся Мексика, а теперь олимпийские чемпионы в Казани на Кубке Конфедераций.

Перальта – не герой комедийного сериала «Бруклин 9-9», а серьезный нападающий «Америки», забил победный Новой Зеландии, а другие известные мексиканцы с переменным успехом выступают в европейских клубах. Очоа, Диего Рейес, Морено, Лайюн, младший дос Сантос, Вела, Эррера, Гуардадо, Хименес, Фабиан и Чичарито… «Тест Карпина» - Валерий Георгиевич обратил внимание, что иностранцы, к сожалению, не знают российских футболистов, кроме Акинфеева, мексиканцы пройдут успешнее.

Впрочем, в этом случае не имена важны. Мексиканцы так относятся к Родине, что как бы Очоа не играл в Испании, за сборную будет тянуть все, что только можно. И после поражений они плачут, как дети. Чичарито и остальные с такой же дикой мотивацией, в результате 17 сборная в рейтинге ФИФА играет против 63. А поскольку у команды России не было в последнее время невероятных по сложности соперников в отборах, но при этом неудачно выступали на крупных турнирах, на которых мексиканцы успешнее, сравнение в пользу соперника.

Вот только как Россия не умеет собраться в решающий момент во многих случаях, так и Мексика – шесть раз вылетели в первом раунде плей-офф ЧМ. Может, через год им повезет сильнее? Главное, чтобы не сегодня…

Популярность чемпионатов. «Гвадалахара» любимее «Спартака»?

Сборная растет из клубов, из системы футбола. И здесь Россия не первая в столкновении с Мексикой. Думаете, раз ключевые мексиканские игроки стремятся в Европу, то их местная лига никому не нужна? Ошибаетесь. Средняя посещаемость матчей последнего завершенного мексиканского чемпионата – 27 000 человек. У их самой непопулярной команды «Крус Асула» средняя посещаемость матчей - 16 928 зрителей, а в РФПЛ в прошедшем сезоне средний показатель вообще – чуть больше 11 тысяч.

В России, пока «Крестовский» не работает на «Зенит», нет клуба со средним показателем в 48 000 зрителей на каждой игре. А в Мексике такой есть. Причем это «Монтеррей», вице-чемпион и неудачник последующего плей-офф. Впрочем, нагляднее всего отношение к ключевым клубам и действующим чемпионам можно проверить с помощью социальных сетей, ведь они объединяют людей с разных полушарий.

Сравним популярность «Спартака» и «Гвадалахары» - 12-кратного и действующего чемпиона Мексики. У «красно-белых» в «Твиттере» 670 тысяч подписчиков, у «Козлов» - 3 миллиона поклонников. В «Инстаграме» - 233 тысяч против 969 тысяч, в «Фейсбуке» разница самая существенная – 730 тысяч против 6.2 миллионов! Ничего себе, насколько «Гвадалахара» интереснее своему народу. Кстати, если думаете, что у «Спартака» в ВК больше фанатов, то ошибаетесь – всего 830 000.

Добавим для общего развития, что у ФК «Америки» - тоже популярный клуб в Мексике, в одной из соцсетей свыше 10 миллионов подписчиков, и закроем вопрос… У мексиканцев среди молодых и не очень людей, пользующихся интернетом – а таких в современном мире с каждым годом все больше, армия поклонников существенно крупнее, чем у «Спартака» в России. Впечатляет, интерес к тамошним командам колоссальный. При этом арены у чемпионов почти одной вместимости, но Москва в 10 раз крупнее Гвадалахары!

Футбольной России надо учиться у Мексики?

Отношению к футболу – безусловно. Ведь мексиканцы были там, где сейчас Россия, то есть за год до первого домашнего чемпионата мира, еще в 1969 году. Ждем в гости Роналду и Месси, а они давным-давно принимали Пеле и Мюллера. И самого Бышовца, конечно – Анатолий Федорович в Мексике забил столько же, как Пеле, 4 мяча, это вам не показатели современных форвардов.

Через шестнадцать лет еще один ЧМ прошел на земле правнуков ацтеков – «рука Бога» Марадоны случилась именно на том чемпионате. Стоит ли удивляться, что насмотревшись на звезд мексиканцы стали такими неистовыми поклонниками футбола? Конечно, там миллионы фанатов, причем эмоциональных, активных. В РФС столько говорят о популяризации игры в стране, но готовы использовать ЧМ-18 так же продуктивно, как получилось у латиноамериканцев?

Ведь с ними можно сравнивать. Россиян и мексиканцев в мире одинаковое количество – с учетом латиноамериканцев в США, которые тоже смотрят футбол. Уместно отталкиваться именно от Мексики как одного из ориентиров, не пытаясь замахиваться на примеры Германии или Англии. В России тоже нужна средняя посещаемость матчей РФПЛ в районе 27 000 зрителей. Нужно, чтобы «Спартак» и «Зенит» могли собрать по 6 миллионов человек, подписанных на их страницы в социальных сетях – важно привлекать молодежь.

Безусловно, футболисты сборной России должны так драться за команду, как ребята, которых Очоа видит со спины. Если Березуцкий в 35 лет не нашел сил и времени, чтобы оказаться в заявке сборной, то Рафаэль Маркес в 38 лет – играющий тренер на Кубке Конфедераций. Безусловно, сегодня футбольная Россия сталкивается с одной из самых эмоциональных стран мира, помешанных на нашей игре. Шутка ли, каждый тринадцатый мексиканец – футболист в прошлом или настоящем! Повелось с семидесятых, когда в многодетных семьях все мечтали стать звездой спорта.

Учитывая их первенство по многим параметрам, только одна штука накануне матча в Казани утешает. В предыдущих случаях безумная и завидная любовь мексиканского народа к футболу не мешала сборной России обыгрывать команду Мексики. Хочется верить, что за двадцать три года российский футбол не сильно деградировал, а мексиканский не успел так заметно вырасти, чтобы после двух товарищеских побед в первом официальном матче случилось поражение. Черчесову нужна только победа.

И хочется верить, что сегодня за сборную России сыграют не только футболисты, но и фанаты. Пусть Мутко не допустит промашку в прогнозе и на стадионе соберется 42 000 болельщиков, пусть сборная России получит примерно ту же шумовую поддержку, которая была у Мексики в день финала Кубка Конфедераций 1999 года. Тогда они играли с Бразилией, победили команду Роналдиньо, Диды и Зе Роберто 4:3, а на стадионе собралось 110 000 мексиканцев, для которых футбол – любимый вид спорта.