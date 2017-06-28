«Удинезе» отправил форварда Эвангелисту в аренду «Эшторилу»

Бразильский нападающий «Удинезе» Лукас Эвангелиста продолжит карьеру в «Эшториле» на правах аренды, сообщает официальный сайт португальского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на один год.

В завершившемся сезоне 22-летний футболист провел лишь 6 матчей в Серии А и успел отличиться одной результативной передачей.

Напомним, в июне «Удинезе» также расстался с полузащитником Гильерме.