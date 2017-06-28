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«Удинезе» отправил форварда Эвангелисту в аренду «Эшторилу»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Эшторил, Удинезе, Эвангелиста Лукас
Вчера, 22:58 | Источник: ФК "Эшторил" | Редакция: Роман Мельник
Бразильский нападающий «Удинезе» Лукас Эвангелиста продолжит карьеру в «Эшториле» на правах аренды, сообщает официальный сайт португальского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на один год.
В завершившемся сезоне 22-летний футболист провел лишь 6 матчей в Серии А и успел отличиться одной результативной передачей.
Напомним, в июне «Удинезе» также расстался с полузащитником Гильерме.
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