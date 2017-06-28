«Атлетико» увеличит сумму отступных за Сауля до 100 млн евро

Мадридский «Атлетико» планирует в ближайшее время продлить контракт с Саулем. В новом соглашении будет увеличена зарплата футболиста и сумма отступных за него. Сообщается, что сумма отступных возрастет с 80 до 100 миллионов евро. Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2021 года.

Ранее президент мадридского клуба Энрико Сересо выразил уверенность, что Сауль этим летом никуда не уйдет.