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Кардосо будет доигрывать в чемпионате Парагвая

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Олимпиакос, Либертад, Кардосо Оскар
Сегодня, 08:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный нападающий Оскар Кардосо продолжит карьеру в парагвайском «Либертаде». Местные СМИ сообщают, что 34-летний футболист должен подписать контракт со своим новым клубом сегодня. 

Последним местом работы Кардосо является «Олимпиакос». Более всего форвард известен выступлениями за «Бенфику», за которую в период с 2007 по 2014 год он наколотил больше ста голов.

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