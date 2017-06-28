30
Кардосо будет доигрывать в чемпионате Парагвая
Сегодня, 08:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный нападающий Оскар Кардосо продолжит карьеру в парагвайском «Либертаде». Местные СМИ сообщают, что 34-летний футболист должен подписать контракт со своим новым клубом сегодня.
Последним местом работы Кардосо является «Олимпиакос». Более всего форвард известен выступлениями за «Бенфику», за которую в период с 2007 по 2014 год он наколотил больше ста голов.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Многие влюбились в мадридский «Реал» и в сам футбол благодаря этому замечательному футболисту. «Соккер.ру» поздравляет с юбилеем Рауля Гонсалеса Бланко – Короля Мадрида!
60
Или войдите через