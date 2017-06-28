Кардосо будет доигрывать в чемпионате Парагвая

Известный нападающий Оскар Кардосо продолжит карьеру в парагвайском «Либертаде». Местные СМИ сообщают, что 34-летний футболист должен подписать контракт со своим новым клубом сегодня.

Последним местом работы Кардосо является «Олимпиакос». Более всего форвард известен выступлениями за «Бенфику», за которую в период с 2007 по 2014 год он наколотил больше ста голов.