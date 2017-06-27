Тео Эрнандес: «Полон желания играть с лучшими футболистами мира в „Реале“»

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который согласовал переход в «Реал» за 26 млн евро, поделился ожиданиями от трансфера.

«Я очень взволнован перед следующим сезоном. Полон желания играть с лучшими футболистами мира. Теперь нужно бороться и работать как можно усерднее».