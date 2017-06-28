Скотт Паркер объявил о завершении карьеры

Полузащитник Скотт Паркер принял решение завершить карьеру футболиста. Последние четыре года Паркер защищал цвета лондонского «Фулхэма», который выступает в английском Чемпионшипе.

Кроме того, за свою карьеру 36-летний Паркер также выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». На счету хавбека также 18 сыгранных матчей за сборную Англии.